Президент:

Офіс:

Президент:

Офіс:

Головна

Президент України

вВідео
Звернення Президента України Володимира Зеленського стосовно впровадження прозорого ринку землі в Україні
Звернення Президента України Володимира Зеленського стосовно впровадження прозорого ринку землі в Україні

11 листопада 2019 року - 13:31

Переглянути всі відео
ностанні новини

Володимир Зеленський вніс до Верховної Ради законопроект про кримінальну відповідальність «злодіїв у законі»

3 грудня 2019 року - 10:38

Президент підписав закони щодо середньострокового планування будівництва, ремонту та утримання автодоріг загального користування

3 грудня 2019 року - 09:24

Президент: Кожен корупціонер має відповісти перед законом, незалежно від прізвища, посади і сфери діяльності

29 листопада 2019 року - 17:48

Верховна Рада третього грудня має розглянути зміни до закону про ДБР щодо продовження розслідування справ Майдану - Володимир Зеленський

29 листопада 2019 року - 17:20

Перейти до всіх новин
фФотогалерея
Офіційний візит Президента України до Литви
Офіційний візит Президента України до Литви

27 листопада 2019 року - 12:03

Перейти до всіх галерей

Володимир Зеленський вніс до Верховної Ради законопроект про кримінальну відповідальність «злодіїв у законі»

3 грудня 2019 року - 10:38

Президент України Володимир Зеленський подав до Верховної Ради проект закону «Про внесення змін до Кримінального кодексу України щодо відповідальності за злочини, вчинені злочинною спільнотою», який передбачає кримінальну відповідальність за перебування осіб у статусі «злодія у законі».

Як зазначається у пояснювальній записці, забезпечення політичної та економічної стабільності в Україні вимагає суттєвих змін у правоохоронній політиці держави щодо боротьби з організованою злочинністю, яка становить значну загрозу для охоронюваних державою прав та інтересів громадян, сталого розвитку суспільства, а також для національної та публічної безпеки України.

Організована злочинність та особи, які здійснюють таку організацію й керівництво – «злодії у законі», формують в Україні типове для країн колишнього СРСР злочинне середовище. Для нього характерні: наявність жорсткого кодексу поведінки, сталих кримінальних традицій, а також високий рівень організованості, ієрархічності, закритості та конспіративності.

Ініційований Президентом законопроект передбачає кримінальну відповідальність за перебування осіб у статусі «злодія у законі», створення та участь у злочинних спільнотах тощо.

Версія для друку