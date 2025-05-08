Президент:

Офіс:

Президент:

Офіс:

Головна

Президент України

вВідео
Звернення Президента з нагоди Дня пам’яті та перемоги над нацизмом у Другій світовій війні 1939–1945 років
Звернення Президента з нагоди Дня пам’яті та перемоги над нацизмом у Другій світовій війні 1939–1945 років

8 травня 2025 року - 09:02

Переглянути всі відео
ностанні новини

Володимир Зеленський вніс на розгляд парламенту законопроєкт про військового омбудсмана

8 травня 2025 року - 14:52

Президент і перша леді вшанували пам’ять загиблих у Другій світовій війні

8 травня 2025 року - 13:20

Справедливість – це основа миру, а не абстрактна ідея – Ірина Мудра під час конференції United for Justice. United for Survivors

8 травня 2025 року - 12:05

Звернення Президента з нагоди Дня пам’яті та перемоги над нацизмом у Другій світовій війні 1939–1945 років

8 травня 2025 року - 09:01

Перейти до всіх новин
фФотогалерея
Президент і перша леді вшанували пам’ять загиблих у Другій світовій війні
Президент і перша леді вшанували пам’ять загиблих у Другій світовій війні

8 травня 2025 року - 13:26

Перейти до всіх галерей

Володимир Зеленський вніс на розгляд парламенту законопроєкт про військового омбудсмана

8 травня 2025 року - 14:52

Президент України Володимир Зеленський вніс на розгляд Верховної Ради законопроєкт № 13266 про військового омбудсмана.

У проєкті закону зазначено, що Президент призначатиме військового омбудсмана та його заступників. Також буде створений Офіс військового омбудсмана як допоміжний орган при Президентові для здійснення функцій цивільного демократичного контролю в секторі безпеки й оборони, що передбачені в Законі України «Про національну безпеку України».

Крім того, визначений порядок подання та розгляду скарг воїнів, проведення перевірок у військових частинах і органах військового управління у зв’язку з порушенням прав військовослужбовців, а також процес підготовки висновків і взаємодії військового омбудсмана з іншими державними органами.

«Людина та її права й свободи як головна цінність – це те, що нас фундаментально відрізняє від ворога й те, що нам зрештою допоможе перемогти, – зазначила уповноважена Президента з питань захисту прав військовослужбовців та членів їхніх сімей Ольга Кобилинська (Решетилова). 

Вона подякувала Главі держави за ініціативу, спрямовану на захист прав військовослужбовців і військовослужбовиць, та міністру оборони, офіцерам Центрального управління захисту прав військовослужбовців МОУ, експертам і представникам громадянського суспільства, які долучилися до розробки законопроєкту.

Версія для друку