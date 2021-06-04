Президент Володимир Зеленський вносить до Верховної Ради як невідкладний законопроект про великий Державний герб України і просить народних депутатів розглянути його позачергово. Про це Глава держави сказав під час виступу на урочистому засіданні парламенту з нагоди 25-ї річниці Конституції України.

«28 червня 1996 року поява Конституції України ознаменувала низку важливих речей. Українська мова отримала статус єдиної державної, а гривня – статус національної валюти. На найвищому законодавчому рівні були закріплені державні символи: синьо-жовтий прапор, тризуб та гімн «Ще не вмерла України…», – розповів Президент.

Проте, зауважив він, протягом 25 років залишається невирішеним одне питання, а саме: не затверджений єдиний державний символ, який прямо передбачений Конституцією, – це великий герб України.

«За ці роки було багато різних конкурсів, суперечок, сварок, думок і різних бачень. Це нормально, це демократія. Я гадаю, що у рік 30-ліття незалежності і 25-ліття Конституції потрібно в цьому питанні нарешті поставити крапку. А тому, відповідно до статті 93 Конституції України, вношу на розгляд Верховної Ради проект закону про великий Державний герб України і визначаю його як невідкладний для позачергового розгляду Верховною Радою», – сказав Президент.

За словами Володимира Зеленського, доповідатиме про законопроект під час його розгляду на пленарному засіданні парламенту перший Президент України Леонід Макарович Кравчук.

«Я хочу подякувати всім депутатам. Я знаю, представники багатьох фракцій долучені до цього процесу. Він дуже важливий», – наголосив Володимир Зеленський.

Президент також розповів, що в результаті домовленостей між Україною та Швецією Національний архів Швеції передав Україні три копії Конституції Пилипа Орлика, яку називають першою писемною Конституцією Європи.

«Одна вже зранку виставлена у фойє Верховної Ради. Друга буде знаходитися в Офісі Президента. Третя – в Конституційному Суді України. Після його оновлення та перезавантаження», – повідомив Глава держави.

Крім того, за його словами, до 30-річчя незалежності до України привезуть оригінал Конституції Пилипа Орлика.

«Його, разом з булавою гетьмана Пилипа Орлика і гетьмана Івана Мазепи, всі охочі зможуть побачити у Софійському соборі», – розповів Президент.