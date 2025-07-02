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Володимир Зеленський вручив 11-річному данському волонтеру Єнсу Фогу Томсену відзнаку «Майбутнє України»

3 липня 2025 року - 18:12

Володимир Зеленський вручив 11-річному данському волонтеру Єнсу Фогу Томсену відзнаку «Майбутнє України»

У Данії Президент Володимир Зеленський вручив 11-річному волонтеру Єнсу Фогу Томсену відзнаку «Майбутнє України» за допомогу українським дітям.

«Я дуже вдячний тобі від усіх наших людей, передусім від українських дітей. Ти знаєш, що вони зараз під російськими атаками та намагаються вижити. Адже вони люблять Україну і мають таких друзів. Ти великий друг України. Дякую за рюкзаки, за збір коштів для допомоги українським дітям. Усі наші діти пишаються такими друзями з Данії. Будемо раді бачити тебе в Україні з твоїми батьками», – сказав Глава держави.

Єнс почав допомагати Україні минулого року, коли побачив новини про українських дітей, які втратили дім через російську агресію.

Відтоді він виготовляє великодні прикраси – синьо-жовтих курчат із бісеру. Завдяки продажу хлопчик зібрав понад 34 тис. данських крон. За ці гроші Єнс придбав шкільні рюкзаки та приладдя для українських дітей, які постраждали від війни.

Відзнака Президента «Майбутнє України» – нова нагорода, яку  Володимир Зеленський затвердив указом 29 травня цього року. А вже наступного дня видав перший указ про нагородження 24 дітей. Єнс Фог Томсен став першим іноземцем, який отримав цю відзнаку.

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