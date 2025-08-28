Володимир Зеленський вручив 20 сертифікатів на квартири Героям України та рідним загиблих захисників

Президент України Володимир Зеленський вручив сертифікати на отримання квартир Героям України та рідним воїнів, удостоєних цього звання посмертно.

Глава держави зазначив, що сьогодні, 29 серпня, – день особливої уваги, пам’яті, гордості та болю за всіх полеглих захисників України.

Пам’ять загиблих захисників і захисниць з усіх куточків України – тих, хто віддав життя, щоб Україна була сильною, незалежною та самостійною, – ушанували хвилиною мовчання.

«Хочу подякувати сьогодні всім, хто кожного дня знаходить у собі сили, щоб захищати Україну, нашу землю, серце України, інтерес нашої держави. Кожному, хто не опускає рук, дає Україні можливість боротися, дає Україні можливість жити. Україна вже досягла значно більшого, ніж будь-хто у світі міг розраховувати: вистояла проти страшних ударів, завжди відновлюється та завдає ударів у відповідь окупанту. Це доказ того, що ми можемо досягти головної нашої мети – гарантувати майбутнє для України», – сказав Володимир Зеленський.

Президент подякував українським воїнам, усім родинам, які виховали таких героїв, та всім, хто зберіг Україну в боях іще з 2014-го й береже в найскладніший момент – у часи повномасштабної війни.

Глава держави вручив 20 сертифікатів на отримання квартир: 13 – рідним загиблих воїнів і сім – особисто Героям України. Це військовослужбовці Медичних сил, Сухопутних військ, Сил територіальної оборони, Військово-Морських сил, Десантно-штурмових військ, Сил безпілотних систем і Національної гвардії України. Захисники відзначились у боях на Донеччині, Луганщині, Херсонщині, Сумщині, Харківщині, Запоріжжі та Київщині, а також під час захисної операції на Курщині.