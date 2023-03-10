Володимир Зеленський вручив державні нагороди жінкам, які відзначилися в захисті суверенітету й територіальної цілісності України

З нагоди Міжнародного дня боротьби за права жінок Президент України Володимир Зеленський вручив високі державні нагороди та присвоїв почесні звання жінкам, які відзначилися самовідданою працею й хоробрістю під час захисту суверенітету й територіальної цілісності України.

Церемонія відбулася в Маріїнському палаці в Києві у присутності Генерального секретаря ООН Антоніу Гутерріша, який прибув з візитом до України.

«Захист прав і повага до кожної людини – це те, на чому базується свобода народів і мир між ними. Зараз, на жаль, такий час, що реальні загрози свободі, а отже, й міжнародній стабільності найбільші за багато десятиліть», – зазначив Володимир Зеленський.

Президент наголосив, що нині життя мільйонів сімей руйнується через відчуття безкарності в агресора.

«У ХХІ столітті знову доводиться боротися за те, що, як здавалося, вже завойоване: за рівність, повагу, право жінок на освіту й роботу, за право для кожного народу на щастя для своїх дітей», – сказав він.

Глава держави зауважив, що зараз вільний світ як ніколи потребує міцності, єдності та рішучості заради захисту спільних цінностей.

«Сьогодні ми дякуємо нашим жінкам, які воюють, дбають, працюють заради миру для України, заради захисту нашого життя, нашої свободи, наших людей. Я радий, що сьогодні є така нагода – у присутності пана Генерального секретаря ООН відзначити державними нагородами й подякувати військовослужбовицям України, працівницям медичної системи, системи ДСНС, «Укрзалізниці», пошти України. Тим, хто захищає Україну. Тим, хто допомагає українцям і українкам», – наголосив Президент.

За хоробрість і самовідданість, виявлені в захисті суверенітету й територіальної цілісності України, сумлінне та бездоганне виконання професійного обов’язку Глава держави нагородив орденами та медалями жінок-військовослужбовців, а також представниць цивільних професій, одну з яких – посмертно.

Зокрема, орденом княгині Ольги І ступеня відзначена полковник Марина Помаз. Орден княгині Ольги ІІІ ступеня вручено начальнику відділу виробничого підрозділу «Сумська дирекція залізничних перевезень» регіональної філії «Південна залізниця» АТ «Укрзалізниця» Вікторії Аніщенко, начальнику відділення АТ «Укрпошта» Інні Водолажко, старшому лейтенанту служби цивільного захисту Віті Главацькій, медичній сестрі Чернігівської міської лікарні № 2 Марині Дем’яненко, старшому фельдшеру Бучанської підстанції екстреної допомоги Людмилі Скакаловій, підполковнику медичної служби Аліні Слободянюк.