Володимир Зеленський вшанував пам’ять українців, які віддали своє життя під час визволення України від нацистських загарбників

У 76-ту річницю вигнання з України нацистських загарбників Президент Володимир Зеленський вшанував пам’ять полеглих у Другій світовій війні.

«Україна завжди пам’ятатиме тих, хто віддав своє життя, звільняючи нашу землю від загарбників. За мир українці заплатили надзвичайно високу ціну, і найвищою шаною добрій пам’яті полеглих є наша з вами відданість справі збереження миру», – сказав Глава держави.

Від імені Президента України було встановлено вінок до могили Невідомого солдата у парку Вічної Слави у столиці.