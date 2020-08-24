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Володимир Зеленський вшанував пам'ять загиблих захисників України

29 серпня 2020 року - 11:40

Володимир Зеленський вшанував пам'ять загиблих захисників України

У річницю Іловайської трагедії Президент Володимир Зеленський ушанував пам’ять воїнів, які загинули в боротьбі за незалежність, суверенітет і територіальну цілісність України.

У заходах до Дня пам’яті захисників України, що відбувалися біля Міністерства оборони, також взяли участь члени родин полеглих воїнів, представники Збройних сил, сектору безпеки та оборони, ветерани АТО/ООС, керівництво Верховної Ради, Кабінету Міністрів, Офісу Президента України.

Було оголошено прізвища 223 військовослужбовців, які загинули цього дня у 2014-2019 роках. Після кожного прізвища воїни почесної варти били у дзвін і салютували з особистої зброї одним залпом.

Потому Президент вручив три державні нагороди, які були присвоєні раніше, за особисту мужність і героїзм, виявлені у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України, самовіддане служіння українському народові.

Так, званням Героя України з удостоєнням ордена «Золота Зірка» відзначений посмертно майор Андрій Жук. Він загинув на Донбасі у 2016 році під час бойового зіткнення з диверсійно-розвідувальною групою, зберігши при цьому життя одному із солдатів. Нагороду полеглого військовослужбовця отримала його мати Лідія Василівна.

Також звання Героя України з удостоєнням ордена «Золота Зірка» Президент присвоїв прапорщику В’ячеславу Кубраку (посмертно). Військовий загинув 2019 року, коли під час виконання завдання з розмінування біля Водяного група разом з В'ячеславом була змушена відступати через обстріл з боку противника, але натрапила на мінно-вибухове загородження. Під час самостійного знешкодження вибухового пристрою військовий отримав поранення. Після кількох діб боротьби за його життя В'ячеслав помер у Дніпропетровській обласній лікарні. Нагороду Героя Президент вручив його дружині Анастасії.

Крім того, орденом «За мужність» ІІІ ступеня посмертно нагороджено добровольця Віктора Дектярьова, який брав участь у боях за Іловайськ та отримав там поранення, після цього займався волонтерською діяльністю. Загинув він у центрі Києва у 2019 році, героїчно закривши своїм тілом гранату, яку активувала інша особа під час спроби самогубства. Нагороду загиблого отримала його дружина Олександра.

Після закінчення церемонії Володимир Зеленський узяв участь у загальнонаціональній хвилині мовчання та поклав квіти до Дзвона Пам’яті та Стели, у яку вмонтовано осколки снарядів.

«Сьогодні ми вшановуємо пам'ять героїв України, наших найкращих громадян, які боронили кордони України, захищали наш суверенітет, нашу територіальну цілісність», – сказав Президент після завершення пам’ятних заходів.

Глава держави зауважив, що оголошення імен воїнів, загиблих цього дня в різні роки, тривало близько 40 хвилин.

«На жаль, ми не можемо скоротити цей час, але як держава ми можемо зробити все, щоб цей час не збільшувався», – зазначив Володимир Зеленський.

«Слава нашим героям, слава нашим хлопцям, які сьогодні на фронті захищають Україну від російської агресії», – додав він.

29 серпня в Україні відзначають День пам’яті захисників, які загинули в боротьбі за незалежність, суверенітет і територіальну цілісність країни. Відповідний указ Президент Володимир Зеленський підписав 23 серпня 2019 року на підтримку ініціатив громадськості та з метою гідного вшанування пам'яті військовослужбовців і учасників добровольчих формувань, які полягли в боротьбі за незалежність, суверенітет і територіальну цілісність України, увічнення їхнього героїзму, зміцнення патріотичного духу в суспільстві.

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