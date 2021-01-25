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Володимир Зеленський: Вже цього року українці зможуть отримати доступну іпотеку на житло

29 січня 2021 року - 09:05

Президент України Володимир Зеленський відзвітував про виконання своєї передвиборчої обіцянки: вже цього року українці зможуть отримати доступну іпотеку на житло під 7%.

«Ми обіцяли у програмі зробити все, щоб у молодих українських родин голова боліла лише від одного питання: що ж саме їм обрати – квартиру в місті чи заміський будиночок», – нагадав Глава держави у своєму влозі.

Він зазначив, що цього тижня було зроблено важливий крок на шляху до цього – запущено доступну для українців іпотеку під 7% річних.

«Вважаю, що це велика перемога. Коли дехто вам каже, що за його часів показники в країні були вищі, він у цьому сенсі не бреше. Бо ще два роки тому середня ставка іпотеки в Україні була 21%. Зараз буде сім. І вже цьогоріч українці – і, до речі, це стосується не лише молодих родин, а й усіх наших громадян, так от, уже цього року вони зможуть отримати доступну іпотеку на житло під 7%», – запевнив Володимир Зеленський.

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