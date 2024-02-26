Володимир Зеленський взяв участь у форумі «26-2-14: Війна почалась у Криму»

Президент України Володимир Зеленський узяв участь у форумі «26-2-14: Війна почалась у Криму». Глава держави у відеозверненні наголосив, що відтоді, як 10 років тому Крим незаконно окупувала Російська Федерація, на півострові почалися переслідування, репресії та приниження людей. І ми маємо боротися за повне відновлення сили міжнародного права щодо Криму, а отже, і будь-якої іншої землі.

«Війни завершуються по-справжньому, коли зло, яке їх породило, вдається загасити. Саме тому відчуття справедливості й прагнення миру мають іти поруч. Це вимагає, зокрема, не забувати про Крим, боротися за нього», – зазначив Володимир Зеленський.

Президент наголосив, що Україна має й далі нарощувати протидію Росії на всіх можливих рівнях і боротися за людей на всіх окупованих територіях.

Глава держави подякував кожному, хто докладає зусиль для перемоги: воїнам, учасникам руху спротиву, міжнародним партнерам, усім, хто звільняє незаконно засуджених окупантами та підтримує кожного, зберігаючи їхню віру в справедливість.

Керівник Офісу Президента України Андрій Єрмак акцентував, що саме 26 лютого 2014 року жителі Криму на мітингу продемонстрували свою підтримку територіальної цілісності України.

«Поки триває окупація, ні Україна, ні Європа, ні жоден інший регіон світу не буде в безпеці», – зазначив він.

Керівник Офісу Глави держави також наголосив, що Російська Федерація систематично чинить тиск на жителів Криму, ув’язнює їх. Зокрема, переслідувань і тиску зазнають кримські татари – представники корінного народу України.

Постійна представниця Президента в Автономній Республіці Крим Таміла Ташева додала, що цей форум є можливістю вкотре підсвітити проблему окупації Кримського півострова та згуртувати суспільство навколо боротьби за вільний Крим.

Голова Верховної Ради України Руслан Стефанчук у виступі акцентував, що 26 лютого 2014 року українські громадяни зібралися на головній площі Сімферополя, щоб сказати «ні» окупації та підтримати територіальну цілісність України, і саме так починався спротив.

«Тоді ми ще не уявляли, на що здатна Росія заради імперських марев її режиму. Міжнародне право й права людини перестали існувати на території півострова. За роки окупації Крим став територією безправ’я», – зауважив Руслан Стефанчук.

За його словами, сьогодні все більше країн світу починають розуміти, що Росія не зупиниться на Україні, як вона не зупинилася на окупації Криму. Тому повторення помилок минулого буде коштувати світу незрівнянно більше.

«Наше завдання – доносити цю просту правду до світу та розбудовувати коаліцію наших союзників», – наголосив Голова Верховної Ради.

Руслан Стефанчук додав, що міжнародна Кримська платформа стала важливим елементом цих зусиль і дала змогу систематизувати роботу на різних майданчиках. Він запевнив, що Верховна Рада України зі свого боку розвиває цей фронт засобами парламентської дипломатії.

У форумі також узяли участь: віцепрем'єр-міністерка ‒ міністерка з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Ірина Верещук, Посол Великої Британії в Україні Мартін Гарріс, голова Меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров, предстоятель Православної церкви України блаженніший митрополит Київський і всієї України Епіфаній, урядовці, народні депутати України, дипломати, національні та міжнародні експерти.

Захід організований Представництвом Президента України в Автономній Республіці Крим, Кримською платформою, Державним підприємством «Мультимедійна платформа іномовлення України» та Фондом «Партнерство задля стійкості України».