Президент України Володимир Зеленський взяв участь у нагородженні лауреатів Всеукраїнської акції «Герой-рятувальник року» та привітав із прийдешнім професійним святом працівників Державної служби з надзвичайних ситуацій.

Церемонія відбулася в Маріїнському палаці в Києві.

«Ми відзначаємо тих, хто врятував життя. Тих, хто робив це професійно, присвятивши себе роботі рятувальника, і тих, хто у надзвичайних обставинах війни проявив найкращі якості: сміливість, рішучість, людяність. Я дякую вам за збережені життя, за те, що ви зробили для наших людей», – зазначив Володимир Зеленський.

Президент наголосив, що українське суспільство має шанувати рятувальників за те, що вони повертають безпеку, ліквідують наслідки ворожих обстрілів і стихійних лих.

«Такі люди є в кожному місті нашої рідної України, у кожному нашому регіоні. Це працівники Державної служби з надзвичайних ситуацій, це всі, хто залучений до робіт з розмінування, це люди, які проводять евакуацію з районів бойових дій і доправляють важливі речі, гуманітарну допомогу. Це люди, які відновлюють енергопостачання після обстрілів, які захищають українців від наслідків російських ударів – ракетних, артилерійських. Це ті, хто надає психологічну підтримку населенню й дає людське тепло, коли його потребують», – сказав Глава держави.

Присутні вшанували хвилиною мовчання пам’ять українців, життя яких забрали окупанти.

Президент вручив державні нагороди та присвоїв спеціальні звання працівникам Державної служби України з надзвичайних ситуацій.

Крім того, у присутності Володимира Зеленського відбулося нагородження лауреатів Всеукраїнської акції «Герой-рятувальник року». Були відзначені українці, які проявили мужність, героїзм і самопожертву, рятуючи людські життя в умовах бойових дій під час повномасштабного російського вторгнення. Дипломи лауреатам вручили міністр внутрішніх справ Денис Монастирський і голова Державної служби України з надзвичайних ситуацій Сергій Крук.

Зокрема, диплом за мужність і рішучість отримала Леся Бондаренко, яка 25 лютого 2022 року разом із сусідами та своєю шестимісячною донькою Кірою намагалася виїхати з окупованого ворогом села Демидів Київської області. Поблизу Гостомеля автомобіль, у якому, окрім маленької Кіри, був хлопчик і кілька дорослих, розстріляли окупанти. Загинули всі, крім дітей і Лесі Бондаренко. Попри важке поранення вона встигла виштовхнути малечу й вистрибнути з автомобіля, який палав. Жінка втратила багато крові, однак змогла врятувати дітей.

Нагороду отримав і мешканець Попасної Олександр Прокопенко, який під постійними ворожими обстрілами лагодив пошкоджені газові магістралі по всій території Попаснянської громади. З 22 березня до 29 квітня, коли бомбардування стали тотальними, Олександр Прокопенко вивіз близько 300 осіб у місто Бахмут. Згодом також під обстрілами він доправляв гуманітарну допомогу мешканцям Попасної.

Дипломом лауреата відзначений керівник загону швидкого реагування Товариства Червоного Хреста міста Запоріжжя Віталій Цибарєв. З перших хвилин повномасштабного вторгнення Віталій разом з працівниками ДСНС супроводжує евакуаційні колони з окупованих Енергодара, Бердянська та Маріуполя. Загалом колона під його керівництвом евакуювала на підконтрольну Україні територію 4585 осіб.

За небайдужість і професіоналізм нагороджена завідувачка акушерсько-гінекологічного відділення Тростянецької міської лікарні Сумської області Тетяна Сидоренко, яка не залишала пацієнтів під час російської окупації міста. Пологи доводилося приймати у бомбосховищі при світлі ліхтарів і свічок та без достатньої кількості води, адже всі комунікації були знищені внаслідок ворожих обстрілів.

Загін Галицинівської місцевої пожежної охорони на Миколаївщині, яким керує лауреат акції Ірина Грачова, обслуговує район виїзду, що його вже понад 200 днів ворог обстрілює з різних видів зброї. 9 серпня, після масштабної атаки росіян з реактивних систем залпового вогню, пожежники загону ліквідували велике загоряння, яке загрожувало приватним житловим будинкам і господарським спорудам.

За рішучі та сміливі дії диплом лауреата отримав старший пожежник одного з підрозділів Києва Олександр Швець. З 24 лютого до 7 березня 2022 року він вивіз у безпечне місце близько 60 мешканців сіл Горенка, Мощун та Пущі-Водиці. Під час однієї з поїздок у Горенку, доправляючи продукти харчування людям, які не хотіли покидати своїх помешкань, Олександр Швець потрапив під ворожий обстріл та зазнав поранення.

Нагороджений також капітан поліції Олександр Пенський із Харкова, який витяг з-під завалів житлового будинку, зруйнованого внаслідок обстрілів ворога, 12-річну дівчинку. Пізніше, вже разом із рятувальниками, які прибули на місце події, капітан врятував зі зруйнованого будинку жінку.