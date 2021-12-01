Володимир Зеленський взяв участь у перших перемовинах у форматі Люблінського трикутника

Президент України Володимир Зеленський провів розмову у форматі відеоконференції з Президентом Литви Гітанасом Наусєдою та Президентом Польщі Анджеєм Дудою.

Глава Української держави відзначив символічність сьогоднішніх перемовин, що відбуваються у дні, коли ми відзначаємо 30-річчя визнання Польщею та Литвою незалежності нашої держави.

«Те, що саме Польща й Литва визнали нашу незалежність одними з перших, – не випадковість. Сьогодні, коли Росія тимчасово окупувала частину нашої території – півострів Крим, – і коли в нас складна ситуація, війна на сході нашої держави, ви також першими підтримуєте Україну, наш суверенітет, незалежність і територіальну цілісність», – наголосив Володимир Зеленський.

Президенти обговорили та позитивно оцінили стан і динаміку міждержавних відносин, стратегічний характер яких підтверджується конкретним і вагомим змістом взаємодії. А також позитивно відзначили діяльність тристоронніх механізмів співпраці, зокрема спільної Литовсько-польсько-української бригади (ЛитПолУкрбриг).

Лідери Польщі й Литви підтвердили повну підтримку курсу України на європейську та євроатлантичну інтеграцію. Крім того, вони відзначили прогрес нашої держави у здійсненні трансформацій, зокрема важливість кроків Володимира Зеленського у боротьбі з олігархічними структурами, на шляху наближення нашої держави до стандартів членства в ЄС і НАТО.

Відбувся обмін оцінками ситуації на кордоні з Білоруссю. Президенти були одностайні щодо гібридного та штучного характеру міграційної кризи, яка вимагає рішучої та скоординованої відповіді.

Володимир Зеленський поінформував колег про безпекову ситуацію навколо нашої держави, пов’язану з концентрацією російських військ та озброєння уздовж українського кордону. Окремо обговорили кроки, яких Україна вживає та має намір вжити для активізації процесу мирного врегулювання.

Президент України подякував партнерам, наголосивши, що «сьогодні ми пліч-о-пліч спільно працюємо над тим, щоб наш регіон був регіоном стабільності й безпеки».

Глави держав також були одностайні щодо важливості збереження скоординованого й дієвого санкційного тиску на Російську Федерацію з боку міжнародної спільноти до повного відновлення суверенітету й територіальної цілісності України.

Окремо було обговорено безпекову загрозу, яку становить «Північний потік – 2» для регіону та Європи загалом. Сторони домовилися й надалі координувати спільні зусилля для протидії цьому геополітичному проекту.

За результатами переговорів президенти України, Литви та Польщі схвалили спільну заяву.