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Звернення Президента з нагоди Дня соборності України
Звернення Президента з нагоди Дня соборності України

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Робочий візит Президента України до Республіки Польща
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Володимир Зеленський взяв участь у відзначенні 75-річчя визволення нацистського концтабору Аушвіц-Біркенау в Польщі

27 січня 2020 року - 20:09

Володимир Зеленський взяв участь у відзначенні 75-річчя визволення нацистського концтабору Аушвіц-Біркенау в Польщі

Під час робочого візиту до Республіки Польща Президент України Володимир Зеленський взяв участь у заходах, присвячених 75-й річниці визволення нацистського концтабору Аушвіц-Біркенау.

У Державному музеї концтабору виступали колишні бранці Аушвіца, котрі пережили страшні часи Голокосту. Вони ділилися спогадами та закликали міжнародну спільноту ніколи не забувати про страшну трагедію.

«Ви всі повинні постаратися, щоб пам'ять про це місце та про інші місця, де людей відправляли на смерть, зберігалася, і щоб це більше не повторилося ніколи», – закликала 95-річна Бат-Шева Даган, яка вижила в таборі Аушвіц-Біркенау.

Разом з іншими лідерами делегацій Президент України Володимир Зеленський поставив запалену лампаду до дошки пам’яті з написом українською мовою.

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Робочий візит Президента України до Республіки Польща

26 січня 2020 року - 20:56
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