Володимир Зеленський: Я хочу привезти з Нормандської зустрічі розуміння, що всі справді мають бажання закінчити цю війну

Президент України Володимир Зеленський хоче повернутися з переговорів у Нормандському форматі в Парижі з чітким розумінням щодо звільнення українських заручників і щодо відповідальних за припинення вогню на Донбасі. Про це Глава держави заявив в ефірі програми «Свобода слова Савіка Шустера».

Він нагадав, що його передвиборчою позицією на президентських перегонах було прагнення закінчити війну й повернути українських полонених та українські території. І у вересні вдалося звільнити політв’язнів і моряків, яких утримували в РФ, а в листопаді – повернути захоплені кораблі. «Це був сигнал, який я сприймаю так, що Росія готова до розмови», – сказав Президент.

Володимир Зеленський також підкреслив, що Україна виконує всі свої зобов’язання. Так, відбулося розведення сил і засобів на трьох ділянках, погоджено текст «формули Штайнмаєра», яка буде імплементована в закон про особливий статус Донбасу.

Президент зауважив, що раніше багато разів оголошували про припинення вогню, але нічого не відбувалося.

«Для мене найголовніше не з чим я поїду, а результат – з чим я повернуся додому, в рідну Україну… Тому я хочу точно розуміти, що якщо ми йдемо за Мінськом: обмін – скільки людей ми можемо повернути додому і коли. Друге питання: якщо припинення вогню – хто за це відповідальний, не тільки ОБСЄ», – зазначив Володимир Зеленський.

Він також повідомив, що планує двосторонню зустріч з Президентом РФ Володимиром Путіним під час Нормандського саміту.

«Для мене дуже важливо: якщо ми говоримо про припинення вогню, то ми говоритимемо не в Мінському форматі, не на засіданні в тристоронньому форматі. Дивитимемося очі в очі з Президентом Російської Федерації», – наголосив Глава держави.

«Я хочу побачити людину й привезти з Нормандської зустрічі розуміння та відчуття, що справді всі хочуть поступово закінчити цю трагічну війну. Я це зможу точно зрозуміти за столом (переговорів. – Ред.)» – підкреслив Глава держави.

Президент також зазначив, що сподівається на підтримку Німеччини та Франції.