Володимир Зеленський: Єдина правдива відповідь Росії щодо готовності до деескалації – це відведення військ від українських кордонів

Росія має відвести свої війська від українських кордонів, що стане важливим сигналом про деескалацію. Про це заявив Президент України Володимир Зеленський під час спільної з Прем’єр-міністром Великої Британії Борисом Джонсоном зустрічі з представниками ЗМІ за результатами перемовин у Києві.

«Війна нікому не потрібна. Але ми нікого зі зброєю до себе на землю не запрошуємо. Я точно можу сказати, що змінилася держава, змінилося суспільство, армія. І тепер окупації якогось міста чи території не буде. А буде, на жаль, трагедія, якщо почнеться ескалація проти нашої держави. Тому я відверто говорю: це буде не війна України з Росією – це буде війна у Європі. Повномасштабна, тому що ніхто більше не віддасть своїх територій і людей», – заявив Президент, відповідаючи на запитання журналістів.

Володимир Зеленський зауважив, що наразі складно передбачити подальші дії Росії, тому й світова спільнота, і Україна мають готуватися до будь-якого розвитку подій та вживати заходів для зменшення ризиків.

«Зменшувати ризики – це потужна озброєна армія, яка не наступає. Ми обороняємося. Ми захищаємо нашу державу. Вважаю, що це справедливо, тому що це наші землі й наш суверенітет. Захищаємо свою історію, мову, традиції. І найголовніше – ми захищаємо своїх людей. І будемо це робити», – наголосив Глава держави.

Президент зазначив, що очікує від Росії відведення військ від українських кордонів.

«В принципі, це єдина правдива відповідь Росії на питання, чи збираються вони продовжувати ескалацію. Не треба слів, просто треба зробити такий потужний, важливий крок. Психологічно важливий не лише для народу України, а й для росіян, багато з яких точно не хочуть воювати проти України й помирати», – сказав він.

Водночас, за словами Глави держави, нині, попри певне зменшення напруги, зарано стверджувати, що Російська Федерація відвела війська.

«Зараз ми бачимо ті чи інші ротації, але відповісти хочеться відверто: я точно зможу сказати, що Росія відвела війська, коли вона відведе війська», – резюмував Президент.