Володимир Зеленський: За два роки в межах програми «Велике будівництво» оновлено й побудовано понад 40% основної мережі доріг України

Завдяки Національній програмі «Велике будівництво» за два роки в Україні вдалося оновити й побудувати понад 14 тис. км автомобільних доріг. Наступного року програма розшириться проектами модернізації міжнародних пунктів пропуску. Про це розповів Президент України Володимир Зеленський під час Всеукраїнського форуму «Велике будівництво: дороги і мости».

Як зауважив Глава держави, попри те що Конституція України гарантує свободу пересування, це право в нашій країні роками обмежувалося розбитими шляхами та зруйнованими мостами.

«Погодьтесь, ще кілька років тому форум під назвою «Дороги і мости» був чимось на кшталт форуму про прибульців чи телепортацію в часі. Словом, дискусією про те, що чули всі, але майже ніхто не бачив. Перетворення доріг і мостів з міфічних понять на реальні сучасні об’єкти розпочала два роки тому наша команда та програма «Велике будівництво», – зазначив Володимир Зеленський.

За словами Президента, попри скепсис деяких людей, з яким зустріли програму «Велике будівництво» (мовляв, не вистачить людей, фінансування й будівельних матеріалів), у 2020 році завдяки їй було оновлено або побудовано понад 6,5 тис. км автошляхів, а цьогоріч – понад 7 тис. км доріг різного значення.

Володимир Зеленський зауважив, що влада перестала мислити категоріями одного бюджетного року, змінила підхід до державних інвестицій, закупівель та ціноутворення, об’єднала різні команди та органи навколо довгострокових цілей, змогла залучити державні й міжнародні кошти, підвищити якість і навіть знизити вартість будівництва одного кілометра доріг.

«І результат – майже 14 тисяч кілометрів доріг за два роки програми «Велике будівництво». Оновлено й побудовано – те, що ми сьогодні бачимо згідно зі статистикою, – понад 40% основної мережі доріг України, які з’єднують великі та маленькі міста, всі важливі українські регіони», – зазначив Володимир Зеленський.

Президент наголосив, що найвищу оцінку роботі влади дають результати соціологічних опитувань: кожен третій громадянин вважає будівництво доріг одним із найголовніших досягнень України у 2021 році, а позитивні зміни в інфраструктурі відзначають понад 60% громадян.

«Висновок один: «Велике будівництво» має тривати й ставати ще більшим. Мова, зокрема, і про розвиток прикордонної інфраструктури. Тут уже зроблено чимало, а у 2022 році в межах програми розпочнеться модернізація міжнародних пунктів пропуску. Ми створимо комфортну інфраструктуру як для людей, так і для бізнесу, для наших громадян і гостей України – збільшимо пропускну спроможність завдяки електронній черзі. Тобто сучасній інфраструктурі», – розповів Глава держави.

Володимир Зеленський також зазначив, що наразі триває експериментальна процедура щодо пошуку підрядної організації та фінансування проекту будівництва Київської обхідної дороги, і є сподівання залучити потужних міжнародних гравців.

«На шляху розбудови сучасної інфраструктури ми маємо на сьогодні підтримку наших партнерів – Європейського Союзу, Світового банку, ЄБРР тощо. А це доказ визнання ефективності нашої роботи, роботи інфраструктурної команди нашої держави й нашої надійності, і це справді визнання якості дорожніх мереж та інфраструктурних проектів, які вже було побудовано за ці два роки», – наголосив Президент.

Як зауважив Володимир Зеленський, у часи світової кризи розбудова інфраструктури – найкраща спільна інвестиція всіх громадян.

«Бо дороги й мости, школи й садочки, спортивні комплекси, стадіони та всі інші об’єкти «Великого будівництва» оновлюються за кошти наших платників податків. Хочу подякувати всім громадянам України, які сумлінно й чесно сплачують податки. «Велике будівництво» – програма не тільки влади, а передусім програма нашої держави, наша спільна програма, наших громадян. Ми разом будуємо й точно разом побудуємо Україну», – наголосив Президент.

Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль зауважив, що за два роки було відновлено безпрецедентну кількість доріг – майже 14 тис. км, що є рекордом для незалежної України. І реалізація цієї програми буде продовжена наступного року.

Голова уряду також заявив, що в межах «Великого будівництва» Укравтодор відновив понад 350 штучних споруд. Загалом за весь час разом з місцевою владою відбудовано понад 600 мостів.

«І це також продовжуватиметься, адже в нас – велика кількість мостів, які потребують реконструкції, оновлення, будівництва», – зазначив Денис Шмигаль.

За словами очільника уряду, у 2022 році на подальшу розбудову й ремонт доріг закладено понад 140 млрд грн. Серед іншого розглядається можливість залучення не лише коштів міжнародних організацій, а й бізнесу. Зокрема, наступного року має розпочатися реалізація першого концесійного автобану Краківець – Броди – Львів – Рівне, що також дасть додатковий поштовх для розвитку інфраструктури, а значить – туристичного й транзитного потенціалу України.

Для розвитку туризму в Україні, на переконання Дениса Шмигаля, важливим є проект «Мале карпатське коло», який включає 640 км автодоріг. Цей проект покликаний повністю розкрити туристичний потенціал Українських Карпат.

Міністр інфраструктури України Олександр Кубраков зі свого боку додав, що у 2021 році на дороги державного значення було виділено 106 млрд грн, тобто за два роки фінансування зросло в п'ять разів. Водночас вартість дорожніх робіт знизилася з 25 млн грн у 2019 році до 20,7 млн грн – у 2021-му завдяки конкуренції та обов’язковій експертизі всіх проектів. За два роки «Велике будівництво» створило понад 200 тис. робочих місць, що було дуже важливим під час кризи, викликаної пандемією коронавірусу. Загалом, за оцінками експертів, «Велике будівництво» дає від 1,5% до 4% зростання ВВП України щороку.

Олександр Кубраков також розповів про реалізацію великих інфраструктурних проектів, серед яких – Запорізький міст, рух яким заплановано відкрити в січні. Майже готова траса міжнародного значення М-30 Стрий – Ізварине, утворена у квітні 2021 року внаслідок об'єднання доріг М-04 і М-12, яка є найдовшим автошляхом України. Повністю побудована дорога Р-08 (Немирів – Ямпіль), і наступний етап – спільний з молдовською стороною проект Ямпільський міст через річку Дністер.