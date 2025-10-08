Володимир Зеленський: За нашими даними, дефіцит бензину в Росії – до 20 % від потреби

Після українських ударів Росія має дефіцит бензину на рівні близько 20 % від потреби, зараз у РФ діє заборона на експорт бензину та дизеля. Про це повідомив Президент України Володимир Зеленський під час спілкування з журналістами.

Глава держави наголосив, що удари України вглиб Росії є відповіддю на щоденні атаки РФ на українську критичну інфраструктуру та цивільні об’єкти. Президент переконаний, що змусити Росію зупинитися може санкційний тиск і її неспроможність продовжувати фінансування війни.

«Ми розуміємо, що Усть-Луга, Приморськ – досяжні. Те, що відбулося, – це справді, на мій погляд, великий успіх. За нашими даними, дефіцит бензину у ворога – до 20 відсотків від потреби. Різні оцінки є: від 13 до 20 відсотків, але підтверджено, що дефіцит уже суттєвий. На наш погляд, до 20 відсотків на сьогодні», – зазначив Володимир Зеленський.

Президент також акцентував, що Росія почала імпортувати бензин із Білорусі та Китаю. Зокрема, росіяни збільшили імпорт із Білорусі в шість разів і скасували ввізне мито. Крім того, у РФ діє заборона на експорт бензину та дизеля.

«Ворог повинен відчувати ціну цієї війни. Але ми не вбиваємо цивільне населення. Українські війська завдають тільки точкових ударів саме туди, куди стоїть завдання», – наголосив Глава держави.