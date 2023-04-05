Володимир Зеленський за результатами переговорів із Матеушем Моравецьким у Варшаві: Ми домовилися про те, що дасть українським воїнам більше сили

У межах офіційного візиту до Республіки Польща Президент України Володимир Зеленський провів зустріч із Прем’єр-міністром Польщі Матеушем Моравецьким.

Глава Української держави подякував очільнику польського уряду за слова підтримки й відповідні потужні кроки, які він як Премʼєр-міністр Польщі робив із самого початку повномасштабного вторгнення Російської Федерації в Україну.

«Цей візит у Варшаву, усі наші переговори сьогодні – їх справді можна назвати переможними. Погоджено новий і дуже потрібний саме зараз нашим воїнам оборонний пакет, який захищає свободу й незалежність не лише України, Польщі, Європи, а й усього світу. І дуже важливо, щоб воїни, які зараз в окопах на сході, там, де гаряче, які на півдні України, знали, що тут, у Варшаві, ми домовилися про те, що дасть Україні й кожному та кожній із наших захисників більше сили. Ця сила нам дуже потрібна зараз. Я дякую за це тобі, Матеуше», – сказав Володимир Зеленський.

Президент України констатував, що попередні домовленості, яких було досягнуто, зокрема, під час зустрічі у Львові, вже виконані.

«Є очевидне польське лідерство у танковій коаліції. І польські танки вже на полі бою в Україні. І так само разом із союзниками маємо прийти до створення авіаційної коаліції – на вищому рівні бойової авіації, сучаснішому. Польські брати нас у цьому розуміють», – сказав Глава держави.

Під час зустрічі сторони обговорили економічні та інфраструктурні питання, а також можливості щодо відбудови України.

«Ми обговорювали питання щодо наших фермерів – польських і українських. Ми знайшли вихід. Я вважаю, що найближчими днями, тижнями ми остаточно розв’яжемо всі питання, тому що не може бути будь-яких складнощів між такими близькими партнерами й реальними друзями, як Польща та Україна», – зазначив Володимир Зеленський.

Президент також висловив подяку польському народові за ключове логістичне значення Польщі, адже саме польськими дорогами та через польські порти доправляється Україні військова, енергетична, медична, гуманітарна допомога з усього світу.

«Разом із Матеушем ми відзначили досягнення у співпраці між українською та польською залізницями. Зокрема, відкриття нового залізничного сполучення Львів – Варшава через Раву-Руську. Очікуємо, що сполучення запрацює на повну вже найближчими місяцями», – повідомив Президент.

Під час переговорів ішлося й про подальші кроки для зближення України з Європейським Союзом та їхню підтримку з боку уряду Польщі.

«І ще одне, що потребує максимальної уваги. Шукаємо рішення, як повернути українських діточок, які були силою викрадені, депортовані нашим ворогом – Російською Федерацією. Наші польські брати готові допомогти Україні в пошуку та поверненні дітей», – зазначив Глава держави.

Він подякував за спільну ініціативу Польщі та Європейської комісії щодо пошуку й повернення дітей, яких російська держава намагається позбавити родини, країни та національної ідентичності.

«Дуже важливо, що й такій формі російської агресії – а форм у неї багато – ми протистоїмо разом із Польщею. Разом назавжди – Україна й Польща», – наголосив Володимир Зеленський.

Зі свого боку Матеуш Моравецький акцентував, що з першого дня повномасштабного вторгнення Росії Польща стіною стала за Україну, а українці власною кров’ю чітко написали свою програму на майбутнє.

«Вони хочуть бути в НАТО, хочуть бути частиною ЄС, і Польща дуже підтримує ці прагнення. Тому що ми знаємо: коли Україна буде в НАТО – ми будемо в більшій безпеці», – переконаний він.

Прем’єр-міністр Польщі наголосив, що сьогодні українські військові своїм величезним героїзмом демонструють, що таке боротьба за незалежність та європейські цінності.

«Ви – щит Польщі, щит усієї Європи», – сказав Матеуш Моравецький.

Голова польського уряду заявив, що не може бути й мови про угоди з лютою, варварською Росією.

«Це від України залежить, що вона визначить як прийнятні для себе умови миру та безпеки», – наголосив він.

За словами Матеуша Моравецького, Польща обговорює з європейськими партнерами та США, як побудувати нову архітектуру безпеки.

Прем’єр-міністр зауважив, що Росія за допомогою своєї пропаганди й далі намагається посварити Польщу та Україну, чого не можна допустити. За його словами, українсько-польська співпраця має особливий характер, а під час переговорів порушуються й проблемні питання, зокрема щодо українського зерна та іншої аграрної продукції на польському ринку.

Матеуш Моравецький наголосив, що поляки чудово знають, наскільки цінними є свобода й солідарність, тому надзвичайно підтримують український народ у боротьбі з російським агресором.

«Росія вже програла війну й боротьбу за українські душі. Я переконаний, що Росія також програє цю війну за Україну. І врешті-решт програє у війні за домінування в нашому регіоні», – підсумував він.

Володимир Зеленський і Матеуш Моравецький також оглянули зразки військової техніки, яку Польща планує передати Україні.

Крім того, Президент України та Прем’єр-міністр Польщі поклали квіти до Могили невідомого солдата у Варшаві. Глава Української держави у присутності очільника уряду Польщі ознайомився з історією меморіалу та зробив запис у Книзі пам’яті.

Володимир Зеленський і Матеуш Моравецький також встановили лампадки до пам’ятника жертвам Смоленської трагедії 2010 року та до пам’ятника Президенту Польщі у 2005–2010 роках Леху Качинському.