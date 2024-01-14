Володимир Зеленський за результатами переговорів із Віолою Амхерд у Берні: Україна має друзів, які допомагають, і Швейцарія – серед них

У межах робочого візиту до Швейцарії Президент України Володимир Зеленський провів переговори з Президенткою Швейцарської Конфедерації Віолою Амхерд.

Глава Української держави подякував Швейцарії за небайдужість до українського народу та допомогу в захисті життя.

«Бути нейтральними для вас не означає ігнорувати реальність. І ви – морально правдиві. Чесно оцінюєте те, що відбувається зараз у Європі, і допомагаєте нам захищати життя. Я вдячний вам за принципову політичну підтримку України з першого дня повномасштабного вторгнення Росії. Я дякую за приєднання до європейських санкційних пакетів. І, звичайно, за нашу спільну роботу над реалізацією Формули миру», – сказав Володимир Зеленський, звертаючись до Віоли Амхерд під час зустрічі з представниками ЗМІ за результатами переговорів у Берні.

Він акцентував, що позиція Швейцарії завжди має глобальне значення, і висловив подяку за те, що вона допомагає справедливості та відновленню чесного миру.

Президент України також високо відзначив гуманітарну й фінансову допомогу з боку Швейцарії, сприяння у відбудові, політичну та санкційну підтримку. За його словами, сьогодні також обговорювалася нова програма довготермінової підтримки.

«Нагальне питання – доля російських активів, які були заморожені в різних юрисдикціях світу. Світова більшість погоджується, що російська агресія є неспровокованою та злочинною війною, яка не лише порушує цілі та принципи Статуту ООН та буквально кожну принципову норму міжнародного права… Використати активи Росії та пов’язаних із нею осіб для захисту від російської ж агресії – це не лише ефективно як покарання агресора, а й цілком справедливо. Той, хто розв’язав цю війну, повинен сплатити найбільшу ціну за неї», – наголосив Володимир Зеленський.

Під час переговорів у Берні значну увагу було приділено питанню справедливості та, зокрема, долучення Швейцарії до створення спеціального трибуналу за злочин агресії Росії проти України, який забезпечить повну відповідальність російських воєнних злочинців, а також політичного та військового керівництва Росії.

Президент України подякував Швейцарії за роботу з розмінування. За його словами, під час зустрічі було обговорено проведення двох конференцій щодо розмінування навесні та восени цього року.

«Нині 174 тисячі квадратних кілометрів нашої території забруднені російськими мінами та боєприпасами, що не розірвалися. І будь-якій країні світу було б дуже складно впоратися самостійно з таким завданням. На щастя, Україна має друзів, які допомагають. Швейцарія серед них», – сказав Глава держави.

Володимир Зеленський також відзначив важливість продовження спільної роботи щодо санкційного тиску на Росію, який має бути ефективним. За його словами, Україна розраховує на підтримку з боку Швейцарії в глобальній роботі для блокування всіх схем обходу санкцій.

«Я запрошую Швейцарію до максимально активної роботи з усіма партнерами та з міжнародною санкційною групою щодо тиску на Росію заради блокування її терористичного потенціалу. Разом рятуємо життя людей», – зазначив Президент України.

Віола Амхерд зі свого боку звернула увагу на те, що сьогодні в Берні відбулася вже третя двостороння зустріч президентів України та Швейцарії за останні три роки, що свідчить про посилення та поглиблення двосторонніх відносин.

Вона зазначила, що Швейцарія приділяє велику увагу питанню відбудови України, що має стратегічне значення для стабільності всієї Європи.

«Політичним компасом відбудови слугують «принципи Лугано», закладені на Конференції з питань відновлення України в липні 2022 року», – сказала вона.

За словами Президентки Швейцарської Конфедерації, на підтримку України Швейцарія запланувала 1,5 млрд швейцарських франків на період 2025–2028 років.

Віола Амхерд зауважила, що в питанні відновлення України одним із ключових елементів є розмінування територій. Гуманітарне розмінування – це передумова для того, щоб переміщені особи поверталися у свої домівки, а сільськогосподарські угіддя знову оброблялися.

«Якщо в такій великій країні-експортері, як Україна, буде збиратися менше врожаю, це матиме глобальні негативні наслідки», – наголосила Президентка Швейцарії.

Саме тому, за її словами, у жовтні 2024 року в Женеві відбудеться конференція з питань гуманітарного розмінування.

Віола Амхерд також нагадала, що її країна долучилася до започаткованого за ініціативою Ради Європи Міжнародного реєстру збитків, завданих агресією РФ проти України, і належить до групи держав, що працюють над створенням спеціального міжнародного трибуналу щодо злочину агресії проти України.

«Зв’язок між нашими країнами має довготривалий характер. Я дякую вам за візит до Швейцарії та з радістю очікую подальшої співпраці між нашими країнами», – резюмувала Президентка Швейцарської Конфедерації.