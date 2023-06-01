Володимир Зеленський за результатами переговорів з Аларом Карісом у Києві: Можемо разом підготувати більше потужних кроків на фронті

Президент України Володимир Зеленський провів зустріч із Президентом Естонської Республіки Аларом Карісом, який прибув до нашої країни з візитом.

Вітаючи в Києві естонського колегу, Володимир Зеленський зазначив, що Естонія – держава, яка принципово розуміє, чому Україна має перемогти у битві з російською агресією.

«Найперше я хочу подякувати Естонії й вам особисто, пане Президенте, за надану Україні допомогу. Вона справді важлива, потужна. Це й допомога зброєю – широкий сектор. Це те, що береже життя наших воїнів. Це й політична допомога – санкції проти агресії Росії, які так складно було впроваджувати. Дякую за це! Підтримка України в інституціях Євросоюзу, підтримка нашого руху в НАТО», – наголосив Глава держави під час спілкування з представниками ЗМІ за результатами зустрічі з Аларом Карісом.

Зокрема, Президент України відзначив гуманітарну, економічну допомогу з боку Естонії, а також допомогу у відбудові й наданні прихистку українцям, які були змушені рятуватися від війни з перших днів повномасштабного вторгнення Росії.

«Естонія дуже сумлінно підійшла до наших домовленостей щодо відбудови, і вже маємо конкретний результат: у Житомирській області сьогодні офіційно відкрито відбудований естонською стороною дитячий садок в Овручі», – повідомив Володимир Зеленський.

Під час перемовин Президент України розповів естонському колезі про ситуацію на полі бою, можливості України, зокрема збройні.

«Можемо разом підготувати більше наших потужних кроків на фронті. Поінформував про конкретні нагальні потреби нашої армії для нарощування оборонно-наступальних спроможностей України. І що більше поразок ми завдамо російським окупантам зараз, то надійнішим буде захист для наших народів – захист від будь-яких намагань Росії захопити територію сусідів», – наголосив він.

Співрозмовники також зосередили увагу на питанні посилення санкцій проти Росії.

Було детально обговорено міжнародні заходи, заплановані цьогоріч, і рішення, які готуються, зокрема саміт НАТО у Вільнюсі, до якого необхідно підійти з підготовленим пакетом рішень.

«Обговорили наші відносини із Євросоюзом та рішення щодо нашої інтеграції в ЄС, які час ухвалити. Україна навіть в умовах такої війни продовжує реформування державних інституцій. Ми цілком очевидно й конкретно посилюємо європейську єдність, додаємо міцності Європі як глобальному суб’єкту, додаємо захищеності європейським цінностям. Все це точно вказує на те, що Україна заслуговує на відповідні позитивні політичні рішення від ЄС щодо нашого майбутнього членства», – зазначив Глава Української держави.

Володимир Зеленський висловив подяку Естонії за повну підтримку позиції про те, що європейське та євроатлантичне об’єднання буде повноцінним лише тоді, коли Україна стане повноправною учасницею ЄС і НАТО.

«Поінформував пана Президента щодо наших зусиль із реалізації формули миру, з підготовки відповідного саміту миру. Дякую за готовність іти разом із нами шляхом реалізації формули», – розповів Глава Української держави.

Сторони також приділили увагу питанням подальшої діджиталізації та спільних кроків на найближчу перспективу.

«Домовилися про конкретну взаємодію в розмінуванні українських територій, зокрема із залученням естонських фахівців із їхнім обладнанням. Предметно обговорили можливості створення спільних оборонних виробництв в Україні. Окремо зупинилися на поглибленні взаємодії наших бізнес-кіл, обговорили питання страхування ризиків для естонських інвесторів, підприємців», – повідомив Президент України.

Зі свого боку Алар Каріс зауважив, що розпочав візит в Україну в Міжнародний день захисту дітей на знак того, що Естонія засуджує все те, що Росія заподіяла українським дітям.

Президент Естонії назвав викрадення маленьких громадян України злочином, який заслуговує справедливого покарання.

Він також зазначив, що його країна має намір посилити роботу, яка сприяла б пожвавленню та відновленню української економіки, і висловився на підтримку початку відбудови об’єктів інфраструктури й навчальних закладів ще до завершення війни.

«Україна заслужила на мир у межах своїх визнаних територій. Харків, Донецьк, Крим – уся українська земля ніколи не мусить зазнавати жахів війни», – сказав Президент Естонії.

Щодо архітектури нової європейської безпеки, то Алар Каріс висловив переконання, що Україна має увійти до кола демократичних країн європейської родини як член Євросоюзу й НАТО.

«Хочу підтвердити нашу підтримку України як на полі бою, так і на шляху до ЄС і НАТО», – констатував Президент Естонії.

«Я не хочу жити у світі, де треба вести діалог із дітовбивцями, із тими, хто бомбардує лікарні, дитячі садки та школи. Їхнє місце – за ґратами. За злочин має бути справедливе покарання. Злочини проти людяності, геноцид, воєнні злочини, злочини агресії ніколи не мають залишатися без кари, і ми повинні почати від самої верхівки. Міжнародна спільнота підтримує створення спеціального трибуналу – про це ми також згадали у нашій розмові, – для того, щоб правосуддя взяло гору», – наголосив Алар Каріс.