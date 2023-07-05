Володимир Зеленський за результатами зустрічі з Реджепом Таїпом Ердоганом: Ми зосередилися на тому, як Туреччина може допомогти відновити мир і міжнародний порядок

Під час робочого візиту Президента України Володимира Зеленського до Турецької Республіки відбулися переговори Глави Української держави з Президентом Туреччини Реджепом Таїпом Ердоганом.

Володимир Зеленський привітав Реджепа Таїпа Ердогана з переобранням на посаду Президента Турецької Республіки й висловив подяку йому особисто, його команді та всім турецьким громадянам за прагнення миру й безпеки для народів двох держав.

«Також хочу подякувати вам за гостинність і повагу до наших людей, до українських сімей, які знайшли прихисток на вашій землі, рятуючись від агресії Росії проти нашої держави й народу. Дуже важливо, що наші люди відчувають тепло турецьких сердець і турецької підтримки в такий важкий час», – сказав Глава Української держави під час зустрічі з представниками ЗМІ за результатами переговорів із лідером Турецької Республіки у Стамбулі.

«Сьогодні ми зосередилися передусім на тому, як лідерство Туреччини й ваше особисте, пане Президенте, може допомогти відновити мир і нормальний міжнародний порядок, коли інтереси всіх націй збалансовані», – розповів Володимир Зеленський.

Під час зустрічі лідери двох держав докладно обговорили ситуацію, що склалася в Чорноморському регіоні та Європі загалом. За словами Президента України, вони з Реджепом Таїпом Ердоганом мають однакове бачення щодо неприпустимості нав’язування Україні й Туреччині будь-чого в Чорноморському регіоні, що не відповідає інтересам двох народів.

«Чорне море має бути простором безпеки, співпраці, а не війни та будь-яких криз чи так званих заморожених конфліктів, які можуть будь-якої миті знову розпалитися й ударити по життю і людях. Я вдячний Туреччині за незмінну підтримку територіальної цілісності й суверенітету України», – заявив Володимир Зеленський.

Окремо сторони обговорили ситуацію в окупованому Росією Криму, який вона використовує як плацдарм для загроз і небезпек.

«У будь-якому разі ми відновимо наш законний контроль над Кримом і повернемо безпеку на півострів та справедливість усім людям у Криму, зокрема кримськотатарському народу, який зараз, на жаль, знову зазнає жорстоких репресій і тиску з боку Росії», – наголосив Президент України.

Глава держави подякував турецькій стороні за підтримку Чорноморської зернової ініціативи та гуманітарної ініціативи «Зерно з України» й наголосив на необхідності і далі разом допомагати світу протистояти голоду й соціальному хаосу в тих країнах, у яких ситуація з продовольчою безпекою критична.

«Останнім часом Росія, на жаль, максимально блокує рух суден із продовольством коридорами в Чорному морі. Росія поводиться так, ніби їй належить усе Чорне море, ніби вона тут господар. Народи нашого регіону потребують більших зусиль заради обмеження агресивних амбіцій Росії та гарантування стабільності в регіоні Чорного моря. Від нашої співпраці тут залежить продовольча безпека багатьох народів і в Африці, і в Азії, і в Європі», – зазначив Володимир Зеленський.

Глава Української держави також повідомив, що сторони обговорили спільні проекти у різних сферах, які зміцнять безпеку, сприятимуть збільшенню кількості робочих місць та економічному зростанню.

«Це стосується співпраці у військово-промисловому комплексі, у розвитку технологій, виробництва безпілотників, в інших стратегічних галузях. Укладено й відповідні домовленості. Я запросив Туреччину приєднатися до масштабної роботи в межах відбудови України, відбудови й трансформації – це колосальний економічний проект. І досвід Туреччини, її інвестиції, технології нам очевидно потрібні», – акцентував Президент.

Він також подякував Туреччині за підтримку Української формули миру.

«Ми активно працюємо над реалізацією пунктів Формули, готуємо Глобальний саміт миру, і дуже важливо, щоб Туреччина була серед лідерів у такій роботі», – сказав Глава держави.

У контексті співпраці в межах НАТО, зокрема підготовки до саміту у Вільнюсі, Володимир Зеленський порушив питання щодо запрошення нашої держави до членства в Альянсі.

«Був радий почути, що Президент сказав, що Україна заслуговує стати членом НАТО», – зауважив він.

Президент України також акцентував на важливій допомозі Туреччини й особисто Реджепа Таїпа Ердогана в питанні звільнення українських громадян із російського полону.

«Я хочу окремо вам за це подякувати. Українці завжди цінуватимуть це, і я вірю, що ми разом зможемо зробити ще більше, рятуючи життя й захищаючи стабільність», – сказав Глава Української держави.

Зі свого боку Реджеп Таїп Ердоган зазначив, що Туреччина докладала всіх можливих зусиль, щоб запобігти війні Росії проти України, а після її початку заявила про неприйнятність цієї несправедливої агресії, яка суперечить міжнародному праву. Він висловив співчуття у зв’язку із загибеллю українців унаслідок війни.

«Від початку анексії Криму – всупереч міжнародному праву – й до сьогодні ми заявляємо на всіх платформах про нашу підтримку територіальної цілісності, суверенітету й незалежності України», – акцентував Президент Турецької Республіки.

За його словами, Туреччина надає Україні конкретну допомогу в політичній, економічній, гуманітарній і технічній сферах, а також докладає значних зусиль для завершення війни шляхом переговорів на засадах міжнародного права. Реджеп Таїп Ердоган зазначив, що турецько-українська дружба лише посилюється.

Президент Туреччини наголосив, що сьогодні кримські татари також ведуть завзяту боротьбу за свободу України, і подякував Володимиру Зеленському за його роботу задля гарантування прав кримськотатарського народу.

«Ми продовжимо докладати зусиль для завершення війни на базі переговорів, перебуваючи у повній солідарності з Україною», – запевнив він.

Реджеп Таїп Ердоган також зробив акцент на необхідності продовження дії Чорноморської зернової ініціативи, започаткованої в липні 2022 року за посередницьких зусиль Туреччини та ООН.

«17 липня спливає термін дії цієї ініціативи, завдяки якій протягом року було доправлено тим, хто потребує, близько 33 мільйонів тонн збіжжя. Я прагну продовження цієї ініціативи. Переконаний, що всі зацікавлені сторони діятимуть, усвідомлюючи глобальну відповідальність», – наголосив Президент Туреччини.

На його думку, потрібно продовжувати дію зернового коридору на довший строк. Реджеп Таїп Ердоган зазначив, що обговорюватиме це питання з Президентом РФ, адже в портах залишаються заблокованими турецькі судна.

Турецький лідер також зазначив, що Україна заслуговує на членство в НАТО.

Крім того, Реджеп Таїп Ердоган заявив про готовність надавати всю необхідну підтримку для відновлення України, а турецькі будівельні компанії допоможуть у відбудові нашої країни.