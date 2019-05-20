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Володимир Зеленський закликав Конституційний Суд ухвалити рішення, за яке не буде соромно перед українцями

11 червня 2019 року - 11:19

Володимир Зеленський закликав Конституційний Суд ухвалити рішення, за яке не буде соромно перед українцями

Президент України Володимир Зеленський виступив на засіданні Великої палати Конституційного Суду України, яка сьогодні розглядає справу щодо відповідності Основному закону указу Президента «Про дострокове припинення повноважень Верховної Ради України та призначення позачергових виборів».

Глава держави наголосив, що рівень довіри українців до парламенту вкрай низький.

«Народ України аплодує рішенню про розпуск Верховної Ради. Люди впевнені, що намагання оскаржити указ – це спроба депутатів на кілька місяців втриматися за свої крісла, за недоторканність і можливість збагачення», – підкреслив Володимир Зеленський.

Він також закликав Суд ухвалити рішення, за яке не буде соромно перед українцями.

«Указ відповідає букві закону. Наша юридична позиція беззаперечна та бездоганна», – додав Глава держави.

Після виступу Президент залишив залу засідань, зауваживши, що не хоче давати приводів говорити, що рішення Суду було ухвалене під тиском.

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