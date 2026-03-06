Володимир Зеленський заслухав доповідь командира 100-ї окремої механізованої бригади про оперативну обстановку та відзначив воїнів нагородами

На основному командному пункті 100-ї окремої механізованої бригади, яка обороняє Костянтинівку з напрямків Плещіївки та Іванопілля, Президент України Володимир Зеленський та Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський зустрілися з воїнами підрозділу.

Командир бригади полковник Руслан Ткачук детально доповів Главі держави про оперативну обстановку у смузі відповідальності 100-ї ОМБр.

Президент подякував воїнам за службу й захист України та вручив бійцям, які відзначилися під час виконання завдань, ордени Богдана Хмельницького, «За мужність» та медаль «За врятоване життя».

«Маю честь нагородити вас. Сьогодні ми на цьому напрямку, і весь світ зараз говорить про Україну і про схід, про нашу Донецьку та Луганську області. Дуже важко на цьому напрямку захищати державу. Я вам вдячний за те, що так міцно тримаєтесь. Тримайтеся й надалі. Будемо допомагати, чим можемо», – наголосив Президент.

Володимир Зеленський також обговорив із командирами батальйонів додаткове фінансування для закупівлі дронів. За словами комбатів, саме це дасть змогу збільшити кількість уражень ворога. Говорили також про систему нарахування електронних балів, застосування засобів артилерії в умовах дронової війни та потреби бригади. Глава держави зазначив, що всі порушені питання будуть оперативно опрацьовані.