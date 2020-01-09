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Звернення Президента України у зв’язку з катастрофою літака української авіакомпанії в Ірані 8 січня
Звернення Президента України у зв’язку з катастрофою літака української авіакомпанії в Ірані 8 січня

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Володимир Зеленський заслухав звіт оперативного штабу з питань катастрофи українського літака в Ірані

9 січня 2020 року - 19:02

Володимир Зеленський заслухав звіт оперативного штабу з питань катастрофи українського літака в Ірані

Президент України Володимир Зеленський провів нараду оперативного штабу з питань катастрофи літака авіакомпанії «Міжнародні авіалінії України» в Ірані.

Українська група з 45 фахівців уже працює над розслідуванням причин трагедії. Відбувається огляд деталей літака, також проводиться збір ДНК родичів загиблих з метою ідентифікації тіл та їхньої подальшої репатріації. Нині вже зібрано матеріал у родичів дев’яти з 11 жертв трагедії. Матеріал інших двох буде зібраний найближчим часом, коли вирішаться логістичні питання.

Крім того, Президент України проводить консультації з міжнародними партнерами. 9 січня Володимир Зеленський мав телефонні розмови з прем’єр-міністрами Великої Британії та Швеції, президентами Ірану й Афганістану. Також заплановане спілкування телефоном з Прем’єр-міністром Канади та Високим представником ЄС із закордонних справ і безпекової політики. Глава держави підкреслює, що Україна зацікавлена в прозорому та об’єктивному розслідуванні.

На нараді оперативного штабу було наголошено, що розслідування перебуває на надто ранньому етапі, щоб озвучувати конкретні деталі. Розглядається кілька версій причин авіакатастрофи.

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