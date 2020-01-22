Володимир Зеленський заслухав звіт уряду щодо виконання указів Президента

Президент України Володимир Зеленський провів нараду за участю представників Кабінету Міністрів і Верховної Ради, присвячену виконанню поставлених перед урядом завдань та планам на найближче майбутнє.

«Видано два укази Президента щодо завдань уряду й парламенту з економічних та соціальних питань. 30 завдань виконано, 13 виконані частково або перебувають у процесі виконання, дев’ять завдань не виконано», – сказав Глава держави на початку зустрічі.

Зокрема, за його словами, Міністерство розвитку громад та територій не виконало завдання щодо розробки законопроекту про підвищення спроможності Агенції регіонального розвитку, щодо посилення конкурентоспроможності регіонів, забезпечення розробки та затвердження Державної стратегії регіонального розвитку на 2021-2028 роки. Міністерство енергетики та захисту довкілля не виконало завдання щодо укладення угоди про розподіл продукції та щодо запровадження системи інтегрованих дозволів на викиди забруднювальних речовин, а також щодо реформи Держекоінспекції. Міністерство розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства не вжило заходів щодо зменшення нелегальної зайнятості та детінізації доходів населення. Міністерство інфраструктури не розробило законопроект про реформування залізничних перевезень.

Також Президент наголосив, що Верховна Рада досі не розглянула законопроекти про внутрішній водний транспорт, про державне регулювання діяльності щодо організації та проведення азартних ігор, про внесення змін до деяких законодавчих актів щодо обігу земель сільськогосподарського призначення, про внесення змін до Бюджетного кодексу щодо підвищення ефективності використання коштів Державного фонду регіонального розвитку, щодо посилення прав інтелектуальної власності.

Володимир Зеленський закликав уряд і парламент активізувати роботу.

Також Глава держави запропонував спрямувати кошти у розмірі 2,9 млрд доларів США, які НАК «Нафтогаз України» отримала від компанії «Газпром», на реалізацію інфраструктурних проектів та розвиток медичної галузі.

«Ми плануємо додатково спрямувати кошти на будівництво доріг – це наш інфраструктурний пріоритет, на інші інфраструктурні проекти, на медичну сферу та енергоефективність. Один з планів – побудувати понад 200 приймальних відділень медичної допомоги по всій Україні», – зауважив Президент та запропонував Кабінету Міністрів підготувати у двотижневий термін необхідні проекти документів.

Крім того, Володимир Зеленський наголосив на важливості вирішення питання заборгованості із зарплат шахтарям та розробки концепції реорганізації вугільної галузі. Він зазначив, що станом на 1 січня 2020 року заборгованість перед шахтарями становила 922 млн грн.

«Ситуацію із заборгованостями потрібно врегулювати найближчим часом, – підкреслив Президент. – Тому ми очікуємо від уряду комплексної програми реструктуризації вугільної галузі та результатів аудиту стану державних шахт».

У питанні реформування спиртової галузі Глава держави зробив акцент на важливості запровадження електронної акцизної марки, імплементації закону «Про державне регулювання виробництва та обігу спирту», а також на лібералізації ринку.

Міністр фінансів Оксана Маркарова зазначила, що вже запущено сервіс перевірки акцизних марок.

«З 14 лютого цей сервіс запрацює в режимі сканування телефоном… До 1 березня електронна марка в тестовому режимі буде запущена повністю. І після того як ми в тестовому режимі його вивчимо та опрацюємо протягом місяця, ми завершимо законопроект, який запровадить не в тестовому режимі, а повноцінно», – розповіла вона.

Глава держави також очікує, що Кабінет Міністрів упродовж двох місяців ухвалить усі необхідні підзаконні акти та розпочне підготовку «Укрспирту» до приватизації.

Крім того, правоохоронні органи разом з урядом та Офісом Президента мають активізувати боротьбу з нелегальним обігом спирту.

Також Глава держави поставив Кабінету Міністрів завдання до кінця лютого внести пропозиції щодо реалізації програми «Інвестиційна няня» (англ. Investment nanny).

Прем'єр-міністр України Олексій Гончарук повідомив, що вже створено інвестиційний атлас і Офіс підтримки інвестицій, який працюватиме з іноземними та вітчизняними інвесторами.

Він додав, що до уряду вже звернулися українські компанії, які задекларували наміри інвестувати понад 100 млн доларів США та попросили про «інвестиційну няню».

Також, за словами Прем’єр-міністра, триває робота над покращенням покриття Інтернетом віддалених куточків України.

«Для цього ми разом з мобільними операторами та регулятором домовилися про можливість використання нового діапазону частот. Це дасть нам можливість вже влітку істотно покращити якість зв’язку на малозаселених територіях», – сказав він.

Олексій Гончарук зазначив, що уряд приділяє велику увагу безпеці на дорогах, зокрема камери відеоспостереження вже працюють по всій Україні.

Володимир Зеленський наголосив на важливості початку масштабного будівництва доріг та продовженні реформи медичної галузі.