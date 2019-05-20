Володимир Зеленський заявив про розпуск Верховної Ради та закликав Кабмін піти у відставку

Президент України Володимир Зеленський оголосив про розпуск Верховної Ради восьмого скликання. Про це він сказав у своїй інавгураційній промові 20 травня у Києві, під час урочистого засідання парламенту.

Він також закликав народних обранців протягом двох місяців, які залишилися до дочасних виборів, ухвалити закони про скасування депутатської недоторканності, кримінальну відповідальність за незаконне збагачення та Виборчий кодекс, передбачивши відкриті списки. Крім цього, Володимир Зеленський вимагає від депутатів звільнити Голову СБУ, Генерального прокурора, Міністра оборони України.

«У вас на це буде два місяці. Зробіть це. Повісьте всі медалі собі. Непогані бали на дострокові парламентські вибори. Я розпускаю Верховну Раду восьмого скликання», – заявив Володимир Зеленський.

Президент України також звернувся до урядовців: «Ви можете взяти аркуш, взяти ручку та звільнити свої місця для тих, хто думатиме про наступні покоління, а не про наступні вибори. Зробіть це. І люди оцінять».