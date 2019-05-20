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Інавгураційна промова Президента України Володимира Зеленського
Інавгураційна промова Президента України Володимира Зеленського

20 травня 2019 року - 15:53

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Урочисті заходи з нагоди складення присяги Президентом України Українському народові
Урочисті заходи з нагоди складення присяги Президентом України Українському народові

20 травня 2019 року - 11:42

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Володимир Зеленський заявив про розпуск Верховної Ради та закликав Кабмін піти у відставку

20 травня 2019 року - 11:10

Володимир Зеленський заявив про розпуск Верховної Ради та закликав Кабмін піти у відставку

Президент України Володимир Зеленський оголосив про розпуск Верховної Ради восьмого скликання. Про це він сказав у своїй інавгураційній промові 20 травня у Києві, під час урочистого засідання парламенту.

Він також закликав народних обранців протягом двох місяців, які залишилися до дочасних виборів, ухвалити закони про скасування депутатської недоторканності, кримінальну відповідальність за незаконне збагачення та Виборчий кодекс, передбачивши відкриті списки. Крім цього, Володимир Зеленський вимагає від депутатів звільнити Голову СБУ, Генерального прокурора, Міністра оборони України.

«У вас на це буде два місяці. Зробіть це. Повісьте всі медалі собі. Непогані бали на дострокові парламентські вибори. Я розпускаю Верховну Раду восьмого скликання», – заявив Володимир Зеленський.

Президент України також звернувся до урядовців: «Ви можете взяти аркуш, взяти ручку та звільнити свої місця для тих, хто думатиме про наступні покоління, а не про наступні вибори. Зробіть це. І люди оцінять».

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Урочисті заходи з нагоди складення присяги Президентом України Українському народові

20 травня 2019 року - 11:42
Під час урочистого засідання Верховної Ради новообраний Президент України Володимир Зеленський склав присягу як Глава держави, 20 травня 2019 року Володимир Зеленський йде на урочисте засідання Верховної Ради для складання присяги Президента України, 20 травня 2019 року
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