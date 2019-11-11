Володимир Зеленський здійснить офіційний візит до Литви

27 листопада Президент України Володимир Зеленський відвідає з офіційним візитом Литовську Республіку – з метою участі у Дванадцятому засіданні Ради Президентів України та Литви.

Під час візиту заплановане проведення окремих переговорів Глави держави з Президентом Литви Гітанасом Науседою, спікером Сеймасу (парламенту) Литви Вікторасом Пранцкетісом та Прем’єр-міністром Литви Саулюсом Сквернялісом.

У Вільнюсі Президенти України та Литви візьмуть участь у роботі П’ятого двостороннього економічного форуму.