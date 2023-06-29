Володимир Зеленський зустрівся із 48-м віце-президентом США Майком Пенсом

Президент України Володимир Зеленський провів зустріч з екс-віце-президентом Сполучених Штатів Америки, сенатором Майком Пенсом, який уперше з початку повномасштабної російської агресії відвідує нашу країну.

Глава держави відзначив надзвичайно важливу потужну підтримку України з боку американського народу, Президента США Джозефа Байдена, Конгресу та обох партій.

«Це підтримка не лише зброєю, що є основним пріоритетом сьогодні. США надають нам фінансову допомогу, гуманітарну й політичну підтримку. Цінуємо, що обидві головні партії США – Республіканська й Демократична – залишаються єдиними в підтримці України. І, звичайно, ми відчуваємо потужну підтримку народу Сполучених Штатів», – наголосив він.

У цьому контексті Володимир Зеленський подякував за нещодавні пакети оборонної допомоги обсягом 2,1 млрд дол. та 500 млн дол., виділені США 6 червня та 27 червня відповідно, а також акцентував на безпрецедентному загальному обсязі наданої підтримки, який з лютого минулого року сягнув 43,1 млрд дол.

Глава держави окремо висловив подяку за гучний голос Майка Пенса на підтримку України в Республіканській партії США.

Він докладно поінформував екс-віце-президента Сполучених Штатів про ситуацію на полі бою, поділився українською оцінкою нещодавніх подій у РФ і того, як вони вплинуть на безпеку в регіоні. У цьому зв’язку Володимир Зеленський наголосив на першочерговій важливості продовження й посилення оборонної допомоги Україні з боку партнерів, зокрема артилерією та далекобійною зброєю. Глава держави відзначив важливість якнайшвидшої підготовки українських пілотів і надання Україні бойових літаків F-16.

Президент поділився очікуваннями від Вільнюського саміту НАТО. Він заявив, що партнери мають продемонструвати рішучість і дати Україні визначеність щодо майбутнього членства.

«Це те, що мотивуватиме наших людей. І це також зброя, тільки політична. Можливо, вона навіть потужніша за ракети. Для цього ми маємо побачити своє майбутнє в НАТО», – наголосив Глава держави.

Володимир Зеленський розповів Майку Пенсу про гуманітарну ситуацію, що склалася в південних регіонах України після руйнування російськими окупантами греблі Каховської ГЕС. У цьому контексті Президент подякував американським доброчинним організаціям, які допомагають забезпечувати постраждалі від цього злочину території питною водою.