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Не питайте Україну, коли закінчиться війна, питайте в себе, чому Путін досі здатний її продовжувати – виступ Президента Володимира Зеленського на Мюнхенській конференції з питань безпеки
Не питайте Україну, коли закінчиться війна, питайте в себе, чому Путін досі здатний її продовжувати – виступ Президента Володимира Зеленського на Мюнхенській конференції з питань безпеки

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Володимир Зеленський зустрівся із засновником Fortescue Metals Group Ендрю Форрестом

17 лютого 2024 року - 19:01

Володимир Зеленський зустрівся із засновником Fortescue Metals Group Ендрю Форрестом

У Мюнхені Президент України Володимир Зеленський провів зустріч з австралійським бізнесменом і філантропом, засновником однієї з найбільших гірничодобувних компаній світу Fortescue Metals Group (FMG) Ендрю Форрестом.

Глава держави подякував йому за активну публічну підтримку України.

Володимир Зеленський високо оцінив допомогу Ендрю Форреста в реалізації гуманітарних проєктів у нашій країні, зокрема щодо будівництва житла для внутрішньо переміщених українських родин, які втратили свій дім через війну.

Під час зустрічі окрему увагу було приділено питанням відбудови України, залученню великих світових фінансових і промислових компаній до проєктів з відновлення нашої країни від наслідків російської агресії.

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Участь Президента України у 60-й Мюнхенській конференції з питань безпеки

17 лютого 2024 року - 13:53
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