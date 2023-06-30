Володимир Зеленський зустрівся із засновником Wasatch Group Деллом Лоєм Хансеном

Президент України Володимир Зеленський провів зустріч з американським бізнесменом і меценатом, засновником і виконавчим директором Wasatch Group Деллом Лоєм Хансеном.

Глава держави подякував Деллу Лою Хансену за допомогу українцям, адже з початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну він є активним учасником благодійних проектів на підтримку нашої країни.

«Я знаю, що ви реалізуєте дуже важливі проекти для підтримки наших людей. Ми дуже цінуємо, що ви інвестуєте саме в життя, у допомогу людям», – наголосив Володимир Зеленський.

Зі свого боку Делл Лой Хансен зазначив, що захоплюється лідерством Президента України та всього українського народу в захисті цінностей свободи та демократії, і висловив переконання, що підтримка України в цій боротьбі має залишатися непохитною.

Як було зазначено, Wasatch Group у партнерстві з благодійною організацією To Ukraine With Love планує у 2023–2024 роках побудувати в Україні, у Київській області, 600 повністю мебльованих модульних будинків для людей, чиї домівки були зруйновані внаслідок війни.

Засновник Wasatch Group презентував Володимиру Зеленському й проект багатоквартирного житлового комплексу «Містечко Хансена», головна ідея якого полягає у створенні великої громади для людей похилого віку, ветеранів війни, удів, сиріт і людей з обмеженими можливостями. Проект передбачатиме центри медичного й емоційного догляду, а також фізіотерапію, арт-терапію та інші необхідні послуги.

«Це містечко зможе замінити кілька дитячих будинків сімейного типу, зруйнованих під час війни. Ми знаємо, що понад 100 таких закладів були зруйновані, і питанням їх відновлення опікується перша леді України Олена Зеленська», – зазначив Делл Лой Хансен.

Також він розповів Главі держави про ініціативу побудови в кількох регіонах України житлових будинків для людей похилого віку, які залишилися без домівки. Для потреб їх мешканців на безоплатній основі будуть передбачені стоматологічна клініка, перукарські та манікюрні послуги, центр гарячого харчування та кінотеатр.

Володимир Зеленський подякував Деллу Лою Хансену за цю ідею та таку важливу турботу про людей похилого віку.

Президент України також обговорив із засновником Wasatch Group можливість участі його компанії в побудові нових, сучасних реабілітаційних центрів для ветеранів війни, якій держава всіляко сприятиме.