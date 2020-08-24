Володимир Зеленський зустрівся у Кривому Розі із заступником Державного секретаря США

Перебуваючи з робочою поїздкою на Дніпропетровщині, Президент України Володимир Зеленський у рідному Кривому Розі зустрівся із заступником Державного секретаря Сполучених Штатів Америки Стівеном Біганом, який прибув на малу батьківщину Президента заради цієї зустрічі. Спілкування відбулося після телефонної розмови Володимира Зеленського з Держсекретарем США Майком Помпео.

На зустрічі Володимир Зеленський порушив питання двосторонньої співпраці України та Сполучених Штатів Америки, зокрема щодо фінансової та військової підтримки нашої держави. Стівен Біган наголосив, що США є стратегічним партнером України, та підкреслив, що Україна має двопартійну підтримку у Сполучених Штатах.

Володимир Зеленський детально поінформував про стан перемовин щодо закінчення війни на Донбасі та просування до миру в Мінському й Нормандському форматах. Заступник Держсекретаря США назвав великим досягненням збереження всеосяжного та повного режиму припинення вогню впродовж 31 дня.

Також сторони обговорили стратегію дій держав в умовах пандемії. Володимир Зеленський зазначив, що країнам необхідно співпрацювати, щоб якнайшвидше повернутися до нормального життя та відновити роботу всіх галузей економіки.

Говорячи про міжнародну політику, Стівен Біган дуже високо оцінив позицію України щодо невтручання в американські вибори.

Додатково сторони обговорили події в Білорусі, погодившись, що ситуація потребує стабілізації та мирного врегулювання.

Крім того, Володимир Зеленський і заступник Державного секретаря США відвідали ПАТ «АрселорМіттал Кривий Ріг». Підприємство є одним із найбільших виробників сталевого прокату в Україні. Воно спеціалізується на виробництві довгомірного прокату, зокрема арматури й катанки зі звичайних і низьколегованих марок сталі, також виробляє агломерат, концентрат, кокс, чавун, сталь, сортовий і фасонний прокат.

Глава Української держави та заступник Держсекретаря США ознайомилися з роботою конвертерного цеху МБЛЗ.