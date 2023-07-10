Володимир Зеленський зустрівся у Вільнюсі з Марком Рютте

У межах участі у Вільнюському саміті НАТО Президент України Володимир Зеленський зустрівся з виконувачем обов’язків Прем’єр-міністра Королівства Нідерланди Марком Рютте.

Глава держави подякував за лідерство Нідерландів в ухваленні ключових рішень союзників на підтримку України, зокрема щодо створення авіаційної коаліції.

Під час переговорів тет-а-тет та в розширеному форматі сторони зафіксували початок тренувальної місії для українських пілотів на літаках F-16 у серпні поточного року й обговорили перспективи залучення нових партнерів до коаліції винищувачів.

Володимир Зеленський і Марк Рютте також обговорили інші напрями співпраці в оборонній сфері, зокрема посилення української ППО.

Президент України подякував за політичну підтримку з боку Нідерландів під час підготовки до Вільнюського саміту НАТО, консолідацію підтримки союзниками євроатлантичної інтеграції України.