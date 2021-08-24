Володимир Зеленський зустрівся в Каліфорнії із засновниками стартапів та працівниками великих компаній Кремнієвої долини з України

У межах візиту до Сполучених Штатів Америки Президент України Володимир Зеленський провів зустріч з українськими засновниками стартапів та українцями, які обіймають керівні посади у великих технологічних компаніях Кремнієвої долини.

Глава держави розповів про свій продуктивний візит до США, зустрічі на найвищому рівні та презентацію Плану трансформації України.

«Бачу, що є інтерес. Зараз усі хочуть знати деталі. А нам потрібні такі люди, як ви. Я дуже радий, що ви маєте успіх у США. Хотілося б, щоб ви мали успіх і в Україні», – наголосив він, звертаючись до учасників зустрічі.

Володимир Зеленський зазначив, що в Україні відбувається діджиталізація, і це бачать усі, навіть за межами нашої країни.

На його переконання, наразі держава робить багато речей, щоб стартаперам було цікаво, зручно та вигідно працювати в Україні. Зокрема, ухвалено закон про спеціальний правовий режим «Дія City» для тих, хто працює в IT-галузі.

«Ми готові створювати умови та допомагати. Ми створюємо цифрову інфраструктуру, запроваджуємо цифрове резидентство та взагалі у багатьох напрямках впровадження цифрових технологій випереджаємо інші країни», – наголосив Глава держави.