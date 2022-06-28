Володимир Зеленський зустрівся з американським актором і кінорежисером Шоном Пенном

Президент України Володимир Зеленський зустрівся з американським актором, кінорежисером, сценаристом і продюсером, лауреатом премії «Оскар» Шоном Пенном, який прибув до нашої країни для зйомок документального фільму.

Глава держави подякував відомому актору й кінорежисеру за увагу та підтримку, яку він надає Україні від початку війни.

Шон Пенн зі свого боку висловив бажання відвідати населені пункти України, які постраждали від російської агресії.

«Шоне, ми дуже зацікавлені в тому, щоб показати світові, що сталося навколо Києва. Я знаю, що ви в перші дні цієї війни були тут. Багато чого змінилося в Києві. Але навколо Києва є деякі міста, які дуже важливо продемонструвати світові – показати те, що накоїла Росія», – зазначив Володимир Зеленський.

Американський актор і кінорежисер відвідав Україну в перший день широкомасштабного вторгнення Росії 24 лютого. Шон Пенн мав на меті зафіксувати події в нашій країні, щоб донести світові правду про російську агресію. Тоді ж відбулася коротка зустріч Президента Володимира Зеленського та Шона Пенна.

У червні організація CORE, що її заснував режисер, провела благодійний вечір на підтримку України, до учасників якого звернувся Володимир Зеленський.