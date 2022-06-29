Володимир Зеленський зустрівся з британським бізнесменом Річардом Бренсоном

Президент Володимир Зеленський провів зустріч із засновником компанії Virgin Group, мільярдером Річардом Бренсоном, який прибув в Україну.

Британський підприємець зазначив, що приїхав, аби на власні очі побачити ситуацію в країні й обговорити, як великий міжнародний бізнес може допомогти нашій державі.

«Ми приїхали подивитися, чим можемо допомогти в цей складний час. Ми побачили сьогодні Київ і навколишні міста. Відвідали Бучу, Ірпінь і Гостомель», – розповів Річард Бренсон.

Глава держави подякував бізнесмену за відвідання населених пунктів, які постраждали від російського вторгнення, і зазначив, що побачене там – це лише невелика частина злочинів, які Росія скоїла в Україні.

Володимир Зеленський і Річард Бренсон також обговорили питання збереження на високому рівні уваги світу до російського вторгнення в Україну. Мільярдер зауважив, що постійно виступає на підтримку нашої держави, її суверенітету, територіальної цілісності та за впровадження найжорсткіших санкцій щодо РФ і тих осіб, які підтримують і фінансують війну.

У цьому контексті Володимир Зеленський розповів, що, крім боротьби з ворогом на полі бою, наша держава зосередила зусилля на двох напрямках: запровадженні санкцій проти агресора та забезпеченні безпекових гарантій. Для цього була створена міжнародна консультативна група на чолі з керівником Офісу Президента Андрієм Єрмаком та колишнім Генеральним секретарем НАТО Андерсом Фог Расмуссеном, яка розроблятиме пропозиції щодо гарантій безпеки для України, а також міжнародна робоча група Єрмака-Макфола щодо санкцій проти Росії.

На зустрічі обговорювалися проекти в галузі енергоефективності та перспективи співпраці у післявоєнній відбудові України.

Річард Бренсон висловив готовність допомагати всім, чим зможе. Засновник Virgin Group зазначив, що вражений оптимізмом українців і тим, що навіть у такі важкі хвилини вони думають про відновлення країни.