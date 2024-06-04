Володимир Зеленський зустрівся з делегаціями Палати представників та Сенату Конгресу США

У Парижі Президент України Володимир Зеленський провів зустрічі з двопартійними делегаціями Сенату та Палати представників Конгресу США.

Глава держави подякував Президентові Сполучених Штатів Америки Джозефу Байдену, обом палатам і партіям Конгресу за підтримку України та важливу військову допомогу. Окремо висловив вдячність за лідерство в ухваленні закону про надання Україні допомоги у квітні цьогоріч.

«Схвалення Конгресом цієї допомоги стало важливим сигналом того, що Україна не наодинці», – наголосив Президент.

Володимир Зеленський детально поінформував учасників зустрічі про ситуацію на фронті, зокрема про постійні масовані російські обстріли керованими авіаційними бомбами, ударними дронами та ракетами, а також – про ситуацію на Харківщині. Президент акцентував на конкретних зусиллях, які допоможуть захистити регіон від повітряних та наземних атак російських окупантів.

Глава держави відзначив важливість дозволу США на обмежене використання американської зброї на полі бою та розповів про кроки, які дадуть змогу зменшити можливості Росії обстрілювати обʼєкти цивільної інфраструктури.

Під час зустрічі обговорили потреби Сил оборони України, які можна забезпечити завдяки військовій допомозі від Сполучених Штатів.

Володимир Зеленський також розповів про підготовку Глобального саміту миру та відзначив співпрацю зі США щодо підтримки Саміту та залучення до участі в ньому широкого кола держав – регіональних лідерів.

Він закликав продовжити роботу над спрямуванням заморожених активів держави-агресорки РФ на підтримку України.

Президент і члени Конгресу обмінялися думками щодо підтримки нашої країни на шляху до НАТО та підготовки безпекової угоди між Україною та США.