Володимир Зеленський зустрівся з делегацією Конгресу США

Президент Володимир Зеленський провів зустріч із двопартійною делегацію Конгресу Сполучених Штатів Америки.

На зустрічі були присутні члени Палати представників Джим Коста, Джиммі Панетта, Салюд Карбахаль (Демократична партія) і Дон Бейкон (Республіканська партія), сенатор-республіканець від штату Огайо (2011–2023) Роб Портман, кандидат у конгресмени від Республіканської партії на виборах 2024 року Трой Даунінг.

Глава держави відзначив візит конгресменів до України.

«Хочу подякувати Президенту та Конгресу США за двопартійну підтримку від самого початку цієї війни. Дякуємо за ухвалення дуже важливого законопроєкту в Конгресі. Сподіваюся, що все це надійде якомога швидше до України та посилить нашу армію. І вдячні всім американцям за підтримку нашої країни», – сказав він.

Глава держави нагадав, що найближчим часом планує особисто презентувати план перемоги України Президенту США Джозефу Байдену та кандидатам у Президенти від Республіканської та Демократичної партій.

Володимир Зеленський докладно розповів про ситуацію на передовій і першочергові потреби Сил оборони України.

Під час зустрічі обговорили ключові напрями подальшої американської допомоги у сфері безпеки й оборони. Пріоритет – отримання додаткових систем ППО, ракет до них і дозволу на застосування далекобійної зброї по військових цілях РФ.