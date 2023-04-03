Володимир Зеленський зустрівся з делегацією політиків, бізнесменів і представників благодійних організацій Сполучених Штатів на чолі з Майком Помпео

Президент України Володимир Зеленський провів зустріч із делегацією політиків, бізнесменів і представників благодійних організацій Сполучених Штатів Америки, очолюваною колишнім державним секретарем США Майком Помпео.

Вітаючи делегацію в Києві, Глава держави наголосив на важливості таких візитів і зустрічей, які є потужним сигналом підтримки українців у нашій боротьбі за свободу та демократію.

«Радий бачити, що ви приїхали зі своїми друзями, – сказав Президент, звертаючись до Майка Помпео. – Усебічна американська підтримка надзвичайно важлива для нас».

Володимир Зеленський також подякував усьому американському народу.

«На жаль, війна триває вже понад рік, і ми раді, що Сполучені Штати поруч і разом із нами борються за спільні цілі. Ми відчуваємо і двопартійну підтримку, і підтримку з боку Білого дому», – наголосив Президент.

Під час зустрічі Глава держави запросив американський бізнес активно інвестувати в Україну.

«Ми відкриті для цього, готові надати вам повне сприяння. Для нас це дуже важливо», – зазначив Володимир Зеленський.

Він поінформував про можливості розвитку бізнесу у сферах будівництва, сільського господарства, ІТ-технологій тощо.

Президент також акцентував на важливості продовження й посилення оборонної допомоги та спільного розвитку оборонних технологій з урахуванням досвіду, набутого Україною під час війни.

«Інвестуйте в бізнес, бо бізнес – це те, що створює робочі місця. Ми зацікавлені в тому, щоб люди могли знайти роботу, а бюджет отримував надходження для посилення наших спроможностей на полі бою», – резюмував Глава держави.

Також було обговорено низку інших актуальних питань, зокрема рух України в НАТО, важливість подальшого посилення санкційного тиску на РФ.

Володимир Зеленський відзначив діяльність американських благодійних організацій, представники яких були присутні на зустрічі, що зосереджена на допомозі переміщеним особам, відбудові зруйнованого житлового фонду, наданні медичної допомоги, забезпеченні питною водою та продуктами тих, хто потребує цього найбільше.