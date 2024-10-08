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Володимир Зеленський зустрівся з дітьми українських воїнів, які оздоровлюються у Хорватії 

9 жовтня 2024 року - 19:44

Володимир Зеленський зустрівся з дітьми українських воїнів, які оздоровлюються у Хорватії 

У Дубровнику Президент України Володимир Зеленський і Премʼєр-міністр Хорватії Андрей Пленкович зустрілися з дітьми українських захисників, які приїхали в країну на оздоровлення. 

«Дуже приємно бути сьогодні тут. Подякував команді Премʼєр-міністра за те, що підтримує наших українських діточок, чиї батьки є героями нашої держави, бо захищають Україну. І є, на жаль, ті, що залишаться в наших серцях, в історії, бо віддали найдорожче – життя. Ми їм дуже вдячні. І ніхто з нас ніколи їх не забуде», – сказав Глава держави. 

Зараз на відпочинку в місті Спліт перебувають 90 українців. Усі вони – діти воїнів із Київщини. Оздоровлення триває 10 днів і відбувається в межах програми Посольства України в Хорватії для дітей військових. Фінансує відпочинок фонд Почесного консула України в Хорватії Івіци Піріча. Загалом із початку року пройти таке оздоровлення змогли понад 800 дітей. 

«Я дуже радий, що Хорватія допомагає нашим українським дітям. Дуже важлива така допомога. Такий відпочинок дає змогу підтримати наших дітей, щоб вони усміхались. Я це бачу», – зазначив Володимир Зеленський. 

Андрей Пленкович додав, що візит Президента України до Хорватії повʼязаний із проведенням третього саміту «Україна – Південно-Східна Європа». 

«Ми сьогодні зібралися тут, щоб дати підтримку Україні, вашому народові та вашому Президентові в боротьбі за вашу територіальну цілісність. Ми дуже цінуємо героїзм ваших батьків, із яким вони вже впродовж двох із половиною років боронять вашу державу», – сказав Премʼєр-міністр Хорватії. 

Володимир Зеленський і Андрей Пленкович передали дітям подарунки, а діти їм – прапори зі своїми підписами.

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