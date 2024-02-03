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Володимир Зеленський зустрівся з дітьми, які проходять лікування в Національному інституті раку в столиці 

4 лютого 2024 року - 10:36

Володимир Зеленський зустрівся з дітьми, які проходять лікування в Національному інституті раку в столиці 

Напередодні Всесвітнього дня боротьби проти раку Президент України Володимир Зеленський відвідав дитяче відділення Національного інституту раку (НІР) у Києві.

Глава держави ознайомився з роботою відділення, де здійснюють високоспеціалізоване лікування онкологічних захворювань у дітей. Там надають допомогу пацієнтам з усіх регіонів України віком до 18 років майже з усіма видами злоякісних новоутворень. Це близько 150 дітей на рік. 

Президент поспілкувався з маленькими пацієнтами та їхніми батьками. Серед них, зокрема, є родини з прифронтових територій. 
Главі держави розповіли про лікування дітей. Володимир Зеленський побажав маленьким пацієнтам та їхнім родинам витримки, щоб перемогти хворобу, і якнайшвидшого одужання. Глава держави також вручив діткам подарунки.

«Ви дуже мужні та сильні духом. Я вам бажаю цієї перемоги. Впевнений, що лікарі та ваші рідні вам у цьому допоможуть», – сказав він. 

Президент також подякував лікарям, які самовіддано допомагають пацієнтам долати недугу. 

Володимир Зеленський оглянув відділення променевої діагностики з рентгенівськими кабінетами, оснащене сучасним обладнанням, що дає змогу здійснювати комп’ютерну томографію, магнітно-резонансну томографію, ангіографію та інші види діагностики на високому рівні.

Глава держави поспілкувався з керівництвом та спеціалістами медичного закладу, обговорив з ними перспективи його розвитку та наявні проблемні питання.
 

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Зустріч Президента з дітьми в Національному інституті раку в Києві

4 лютого 2024 року - 09:08
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