Володимир Зеленський зустрівся з дітьми, які проходять лікування в Національному інституті раку в столиці 

Напередодні Всесвітнього дня боротьби проти раку Президент України Володимир Зеленський відвідав дитяче відділення Національного інституту раку (НІР) у Києві.

Глава держави ознайомився з роботою відділення, де здійснюють високоспеціалізоване лікування онкологічних захворювань у дітей. Там надають допомогу пацієнтам з усіх регіонів України віком до 18 років майже з усіма видами злоякісних новоутворень. Це близько 150 дітей на рік.

Президент поспілкувався з маленькими пацієнтами та їхніми батьками. Серед них, зокрема, є родини з прифронтових територій.

Главі держави розповіли про лікування дітей. Володимир Зеленський побажав маленьким пацієнтам та їхнім родинам витримки, щоб перемогти хворобу, і якнайшвидшого одужання. Глава держави також вручив діткам подарунки.

«Ви дуже мужні та сильні духом. Я вам бажаю цієї перемоги. Впевнений, що лікарі та ваші рідні вам у цьому допоможуть», – сказав він.

Президент також подякував лікарям, які самовіддано допомагають пацієнтам долати недугу.

Володимир Зеленський оглянув відділення променевої діагностики з рентгенівськими кабінетами, оснащене сучасним обладнанням, що дає змогу здійснювати комп’ютерну томографію, магнітно-резонансну томографію, ангіографію та інші види діагностики на високому рівні.

Глава держави поспілкувався з керівництвом та спеціалістами медичного закладу, обговорив з ними перспективи його розвитку та наявні проблемні питання.

