Володимир Зеленський зустрівся з Федеральним міністром оборони Німеччини

Президент України Володимир Зеленський провів зустріч із Федеральним міністром оборони Німеччини Борисом Пісторіусом, який перебуває з візитом у нашій країні.

Глава держави відзначив важливість візиту очільника оборонного відомства ФРН до Києва в 10-ту річницю початку Революції Гідності.

«Це історично важливий день для України та Європи. Дякую, що ви з нами в цей день», – наголосив Президент.

Володимир Зеленський подякував за вагому оборонну підтримку України з боку Німеччини та рішення про виділення чергового пакета допомоги на суму 1,3 млрд євро. Глава держави також високо оцінив роль канцлера Олафа Шольца в мобілізації міжнародної підтримки України та посиленні захисту українського неба перед зимовим періодом.

Співрозмовники обговорили першочергові потреби українських захисників, зокрема в контексті забезпечення захисту альтернативного «зернового коридору» в Чорному морі.

Також було обговорено подальші практичні кроки зі зміцнення обороноздатності України за підтримки ФРН, зокрема щодо передачі засобів протиповітряної оборони, бронетехніки, артилерії та боєприпасів.

Окрему увагу сторони приділили перспективам посилення співпраці у сфері оборонних індустрій та можливості започаткування спільного виробництва окремих видів озброєння.

Володимир Зеленський відзначив важливість нещодавнього початку переговорів із Німеччиною щодо укладення двосторонньої угоди про безпекові гарантії для України.

Під час зустрічі також відбувся обмін думками щодо заходів двостороннього політичного діалогу на найближчий час.