Володимир Зеленський зустрівся з Головою Національної ради Словацької Республіки

У Братиславі Президент України Володимир Зеленський зустрівся з Головою Національної ради (парламенту) Словацької Республіки Борисом Колларом.

Президент України відзначив, що ефективному розвитку українсько-словацьких відносин має сприяти двосторонній міжпарламентський діалог. Він висловив сподівання на подальший активний розвиток контактів на рівні голів парламентів України та Словаччини, депутатських груп дружби та парламентських комітетів.

Володимир Зеленський також відзначив важливість ефективної взаємодії постійних делегацій Верховної Ради України та Національної ради Словацької Республіки в Парламентській асамблеї ОБСЄ та Парламентській асамблеї Ради Європи.