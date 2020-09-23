Президент:

Офіс:

Президент:

Офіс:

Головна

Президент України

вВідео
Виступ Президента України Володимира Зеленського на загальних дебатах 75-ї сесії Генеральної Асамблеї ООН
Виступ Президента України Володимира Зеленського на загальних дебатах 75-ї сесії Генеральної Асамблеї ООН

23 вересня 2020 року - 22:48

Переглянути всі відео
ностанні новини

Володимир Зеленський зустрівся з Головою Національної ради Словацької Республіки

24 вересня 2020 року - 16:37

Президент України зустрівся з Прем’єр-міністром Словацької Республіки Ігорем Матовичем

24 вересня 2020 року - 15:09

Володимир Зеленський: Для України є важливим збереження шкіл з вивчення української мови у Словаччині

24 вересня 2020 року - 14:53

Україна не реагує на шантаж у питанні досягнення миру на Донбасі, але намагається підтримувати хиткий діалог заради досягнення результату – Володимир Зеленський

24 вересня 2020 року - 14:36

Перейти до всіх новин
фФотогалерея
Офіційний візит Президента України до Словацької Республіки
Офіційний візит Президента України до Словацької Республіки

24 вересня 2020 року - 10:47

Перейти до всіх галерей

Володимир Зеленський зустрівся з Головою Національної ради Словацької Республіки

24 вересня 2020 року - 16:37

Володимир Зеленський зустрівся з Головою Національної ради Словацької Республіки

У Братиславі Президент України Володимир Зеленський зустрівся з Головою Національної ради (парламенту) Словацької Республіки Борисом Колларом.

Президент України відзначив, що ефективному розвитку українсько-словацьких відносин має сприяти двосторонній міжпарламентський діалог. Він висловив сподівання на подальший активний розвиток контактів на рівні голів парламентів України та Словаччини, депутатських груп дружби та парламентських комітетів.

Володимир Зеленський також відзначив важливість ефективної взаємодії постійних делегацій Верховної Ради України та Національної ради Словацької Республіки в Парламентській асамблеї ОБСЄ та Парламентській асамблеї Ради Європи.

ф

Офіційний візит Президента України до Словацької Республіки

24 вересня 2020 року - 10:47
Версія для друку