Володимир Зеленський зустрівся з головою правління компанії Cargill Inc.

Президент України Володимир Зеленський на полях Всесвітнього економічного форуму в Давосі зустрівся з головою правління та генеральним директором компанії Cargill Inc. Девідом Макленнаном.

«Дуже приємно зустрітися з одним з найбільших інвесторів у аграрний сектор та аграрну логістику в Україні», – сказав Глава держави.

Володимир Зеленський зазначив, що в Україні запускається довгоочікувана земельна реформа, яка стане локомотивом зростання аграрного сектору та економіки в цілому.

«Ми будемо раді співпраці з Cargill Financial щодо запуску інструментів кредитування фермерів для збільшення врожайності та придбання новітньої агротехніки», – зазначив Президент України.

Сторони обговорили реформу залізничного сполучення. Глава держави розповів, що нині триває активна реформа «Укрзалізниці», й Україна рухатиметься до прозорості в цій галузі.

«У грудні 2019-го Кабінет Міністрів уже схвалив запуск пілотного проекту щодо допуску приватних локомотивів на окремі маршрути», – зауважив Володимир Зеленський.

Президент зазначив, що Україна хоче бачити більше інвестицій компанії Cargill в переробку аграрної продукції.

«Ми справді хочемо боротися за кожного інвестора, особливо за інвесторів, які перебувають в Україні на постійній основі. Ми готові допомагати, чим можемо. Ми хочемо збільшення інвестицій і готуємо нові програми», – наголосив Володимир Зеленський.

Девід Макленнан нагадав, що Cargill Inc. вклала в Україну понад півмільярда доларів, і зауважив, що високо цінує зміни, які відбулися з автоматизацією роботи з інвесторами. Він також додав, що інвестори схвально оцінюють рух України до прозорості та активної співпраці. Голова правління Cargill Inc. назвав «новим днем» нинішню політику щодо інвестицій в Україні.