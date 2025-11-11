Володимир Зеленський зустрівся з херсонськими школярами в дитячому просторі

В одному з дитячих просторів у Херсоні Президент України Володимир Зеленський зустрівся зі школярами та поспілкувався з ними.

У закладі проводять освітні, творчі та спортивні заняття для школярів різного віку. Діти мають змогу безкоштовно вивчати англійську мову та цифрову грамотність, займатися творчістю, фітнесом і боротьбою. Також у просторі є розмовний і книжковий клуби, щоб попри війну школярі могли розвиватися та спілкуватися наживо.

Глава держави поспілкувався з дітьми про заняття, які їм подобаються найбільше, та їхні мрії. Також школярі розповіли про своїх батьків-військових, які захищають Україну на передовій, і показали свої малюнки, які передадуть воїнам на фронт.

Президент мав змогу побачити, як відбуваються заняття з малювання, англійської мови, та взяв участь разом із дітьми в тренуванні.

Володимир Зеленський також заслухав доповідь начальника Херсонської міської військової адміністрації Ярослава Шанька щодо створення в Херсоні інформаційно-освітнього центру для дітей і дорослих та організацію роботи подібних дитячих просторів у громадах області.