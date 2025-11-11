Президент:

Визначили, що треба дати Херсону, щоб було більше захисту – звернення Президента
11 листопада 2025 року - 13:47

Володимир Зеленський зустрівся з херсонськими школярами в дитячому просторі

11 листопада 2025 року - 15:07

У Херсоні Володимир Зеленський поспілкувався з пацієнтами та медиками оновленого хірургічного відділення та підземної лікарні

11 листопада 2025 року - 13:48

Ми готуємо угоди з кількома європейськими країнами, в тому числі на посилення нашого захисту неба й нашої енергетики – звернення Президента

10 листопада 2025 року - 20:23

В одному з дитячих просторів у Херсоні Президент України Володимир Зеленський зустрівся зі школярами та поспілкувався з ними.

У закладі проводять освітні, творчі та спортивні заняття для школярів різного віку. Діти мають змогу безкоштовно вивчати англійську мову та цифрову грамотність, займатися творчістю, фітнесом і боротьбою. Також у просторі є розмовний і книжковий клуби, щоб попри війну школярі могли розвиватися та спілкуватися наживо.

Глава держави поспілкувався з дітьми про заняття, які їм подобаються найбільше, та їхні мрії. Також школярі розповіли про своїх батьків-військових, які захищають Україну на передовій, і показали свої малюнки, які передадуть воїнам на фронт.

Президент мав змогу побачити, як відбуваються заняття з малювання, англійської мови, та взяв участь разом із дітьми в тренуванні.

Володимир Зеленський також заслухав доповідь начальника Херсонської міської військової адміністрації Ярослава Шанька щодо створення в Херсоні інформаційно-освітнього центру для дітей і дорослих та організацію роботи подібних дитячих просторів у громадах області.

Робоча поїздка Президента України на Херсонщину

11 листопада 2025 року - 13:40
