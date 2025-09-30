Президент:

Уже сьомий день – раніше не було такого – аварійна ситуація на Запорізькій атомній станції – звернення Президента
30 вересня 2025 року - 21:33

Володимир Зеленський та Ульф Крістерссон обговорили інструменти для використання заморожених російських активів для захисту й відновлення України

2 жовтня 2025 року - 18:18

Спільна безпека та наповнення ініціативи PURL: у Копенгагені відбулася зустріч лідерів України, Данії, Франції, Німеччини та Польщі

2 жовтня 2025 року - 18:12

Спільний шлях до Євросоюзу й торговельно-економічні відносини: Володимир Зеленський зустрівся з Маєю Санду

2 жовтня 2025 року - 18:00

Володимир Зеленський зустрівся з Ільхамом Алієвим

2 жовтня 2025 року - 17:38

Робочий візит Президента України до Данії для участі в сьомому саміті Європейської політичної спільноти
2 жовтня 2025 року - 11:20

Володимир Зеленський зустрівся з Ільхамом Алієвим

2 жовтня 2025 року - 17:38

Володимир Зеленський зустрівся з Ільхамом Алієвим

Президент України Володимир Зеленський провів зустріч із Президентом Азербайджану Ільхамом Алієвим.

Глава держави подякував за принципову та послідовну підтримку суверенітету й територіальної цілісності України з боку Азербайджану.

Володимир Зеленський привітав Ільхама Алієва та весь азербайджанський народ із домовленостями з Вірменією щодо миру, досягнутими за участю Президента США Дональда Трампа.

Лідери України та Азербайджану обговорили дипломатичну роботу для встановлення реального миру в Україні та шляхи його якнайшвидшого досягнення.

Окрема увага – енергетичній співпраці. Президент України подякував Азербайджану за допомогу в підтримці енергосистеми. Сторони відзначили, що однаково зацікавлені в продовженні партнерства у цій галузі.

Лідери також говорили про потенційну оборонну співпрацю та узгодили наступні контакти.

Робочий візит Президента України до Данії для участі в сьомому саміті Європейської політичної спільноти

2 жовтня 2025 року - 11:20
Участь Президента України в сьомому саміті Європейської політичної спільноти в Копенгагені, 2 жовтня 2025 року.
