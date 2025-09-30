Володимир Зеленський зустрівся з Ільхамом Алієвим

Президент України Володимир Зеленський провів зустріч із Президентом Азербайджану Ільхамом Алієвим.

Глава держави подякував за принципову та послідовну підтримку суверенітету й територіальної цілісності України з боку Азербайджану.

Володимир Зеленський привітав Ільхама Алієва та весь азербайджанський народ із домовленостями з Вірменією щодо миру, досягнутими за участю Президента США Дональда Трампа.

Лідери України та Азербайджану обговорили дипломатичну роботу для встановлення реального миру в Україні та шляхи його якнайшвидшого досягнення.

Окрема увага – енергетичній співпраці. Президент України подякував Азербайджану за допомогу в підтримці енергосистеми. Сторони відзначили, що однаково зацікавлені в продовженні партнерства у цій галузі.

Лідери також говорили про потенційну оборонну співпрацю та узгодили наступні контакти.