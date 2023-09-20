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Володимир Зеленський зустрівся з лідерами Демократичної та Республіканської партій у Сенаті США й сенаторами

21 вересня 2023 року - 21:00

Володимир Зеленський зустрівся з лідерами Демократичної та Республіканської партій у Сенаті США й сенаторами

У Вашингтоні Президент України Володимир Зеленський провів зустріч із лідером Демократичної партії в Сенаті США Чаком Шумером, лідером Республіканської партії в Сенаті Мітчем Макконнеллом і сенаторами.

Глава держави зазначив, що ця зустріч є ще одним підтвердженням стратегічного партнерства між двома державами.

«Завдяки Сенату, завдяки Президенту США, кожному громадянину Сполучених Штатів українські воїни очищають нашу землю від російських загарбників. Підтримка України означає посилення східного флангу НАТО. А наша перемога буде спільною перемогою народів України, США та всього вільного світу», – сказав Володимир Зеленський, звертаючись до учасників зустрічі.

Він поінформував сенаторів про актуальну ситуацію на фронті, першочергові оборонні потреби України та необхідність посилення спроможностей української ППО, особливо у зв’язку з наближенням зими.

Президент подякував присутнім за кожен їхній голос, відданий на підтримку України, за кожен законопроєкт, спрямований на притягнення Росії до відповідальності, накладення санкцій на російських злочинців і досягнення справедливого миру.

Володимир Зеленський висловив сподівання, що Конгрес і надалі ухвалюватиме важливі рішення для фінансової підтримки нашої країни. Окремо було наголошено на безумовній важливості відповідальності за використання наданої допомоги та здійснення відповідного звітування.

Глава Української держави обговорив із сенаторами імплементацію Формули миру, зокрема необхідність залучення до цього процесу держав Глобального Півдня, а також глобальні геополітичні виклики.

Було наголошено на важливості питання повоєнної відбудови нашої країни й позитивно оцінено призначення спеціального представника Президента США з відновлення України Пенні Пріцкер.

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