Володимир Зеленський зустрівся з лідером кримськотатарського народу Мустафою Джемілєвим і присвоїв йому звання Героя України 

Президент Володимир Зеленський провів зустріч із лідером кримськотатарського народу, правозахисником, народним депутатом України, визначним політичним і громадським діячем Мустафою Джемілєвим, якому сьогодні виповнюється 80 років.

Глава держави привітав Мустафу Джемілєва з ювілеєм і подякував за відстоювання інтересів нашої держави та його боротьбу за права кримських татар.

«Хочу подякувати вам за те, що ми разом у цій боротьбі. Бажаю вам багато здоров’я, щоб побачити нашу справедливу перемогу, відновлення територіальної цілісності й суверенітету України. Крим – це Україна», – сказав Володимир Зеленський і додав, що дуже приємно вітати з ювілеєм особисто.

За визначний особистий внесок у становлення та розбудову незалежної Української держави, мужність і самовідданість у відстоюванні прав кримськотатарського народу, багаторічну плідну політичну та громадську діяльність Президент присвоїв Мустафі Джемілєву звання Героя України та вручив орден Держави.

Лідер кримськотатарського народу заявив, що для нього честь отримати найвищу відзнаку, адже за два роки повномасштабної війни її одержують воїни, які ціною свого життя відстоюють свободу, територіальну цілісність і незалежність України.

«У таких обставинах це нагородження має для мене величезний сенс. Це водночас і велика моральна підтримка для наших співвітчизників, які вже десятий рік перебувають в окупації», – зазначив він.

Мустафа Джемілєв подякував Президентові за всю важливу роботу, яка проводиться за його підтримки в напрямі захисту прав кримських татар.

«Ваші слова про те, що ця війна не може бути закінчена доти, поки не буде звільнено останній квадратний метр нашої території, вселяють упевненість, що ми здобудемо свободу. Мені сьогодні вже 80 років, і в мене на цій землі ще одна мрія: повернутися на свою батьківщину й бути похованим на своїй землі. І ваша тверда позиція стосовно нашої територіальної цілісності дає впевненість, що це обов’язково здійсниться. Дякую вам за цю високу нагороду. Слава Україні!» – сказав Мустафа Джемілєв.