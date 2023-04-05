Володимир Зеленський зустрівся з маршалком Сейму та маршалком Сенату Республіки Польща

Під час візиту до Варшави Президент України Володимир Зеленський провів зустрічі з маршалком Сейму Ельжбетою Вітек та маршалком Сенату Республіки Польща Томашем Павлом Гродзьким.

Глава держави подякував очільникам Сейму та Сенату за чітку й активну позицію парламенту Польщі на підтримку України та за важливі кроки, що допомогли нашій державі дати відсіч агресії Росії.

«Щиро вдячний вам за те, що ви в такому єднанні підтримуєте Україну в нашій боротьбі за незалежність», – сказав Президент.

Володимир Зеленський високо оцінив ухвалення Сеймом і Сенатом спеціального закону про допомогу українцям, а також законодавства, що уможливило постачання в Україну зброї й товарів подвійного призначення.

Глава держави наголосив, що ці рішення стали проявом справжньої солідарності братньої Польщі з Україною та українцями.

Президент також високо оцінив беззастережну підтримку з боку Сейму та Сенату Польщі членства України в ЄС.

Під час зустрічі з маршалком Сейму Ельжбетою Вітек Володимир Зеленський висловив особливу подяку за резолюції Сейму про засудження злочину геноциду в Україні, скоєного Росією, та про визнання РФ державою, що підтримує тероризм.

На зустрічі з маршалком Сенату Республіки Польща Томашем Павлом Гродзьким Президент України відзначив важливість резолюції Сенату про визнання РФ терористичним режимом. Він також подякував за увагу Сенату до проблеми викрадення Росією українських дітей та за нещодавнє ухвалення резолюції, яка закликає до притягнення до відповідальності винних у цьому злочині.

Глава держави наголосив, що ключовим пріоритетом України залишається створення спеціального трибуналу щодо злочину російської агресії, та висловив сподівання на підтримку на рівні парламенту Польщі відповідних зусиль України.

«Це допоможе нам у подальшому просуванні нашої ініціативи щодо створення спеціального трибуналу», – зазначив Володимир Зеленський.

Також було відзначено важливість вироблення законодавчого рішення, яке дасть змогу використовувати заморожені російські активи для потреб відбудови України.