Володимир Зеленський зустрівся з мерами міст Жешув, Перемишль, Люблін і Хелм та вручив їм почесні відзнаки «Місто-рятівник»

Під час офіційного візиту до Республіки Польща Президент Володимир Зеленський разом із Прем’єр-міністром Польщі Матеушем Моравецьким зустрівся з мерами польських міст, нагороджених почесними відзнаками України «Місто-рятівник».

Глава держави подякував меру Жешува Конраду Фійолеку, меру Перемишля Войчєху Бакуну, меру Любліна Кшиштофу Жуку, меру Хелма Якубу Банашеку за безпрецедентну підтримку, надану українцям у найважчий період, коли мільйони наших громадян були змушені шукати порятунку від війни.

«Є надзвичайні голови міст, які зараз тут присутні зі своїми командами. Вони показали, що між нашими країнами немає кордонів. Ви саме ті надзвичайні люди, які разом із рятувальниками, з волонтерами були першими, хто приймав наших людей, які рятувалися від російського окупанта, рятували своїх дітей», – сказав Президент.

Володимир Зеленський відзначив надзвичайний масштаб допомоги, яку надали Україні прикордонні польські міста. Це, зокрема, облаштування сотень пунктів для прийому українців, створення хабів і логістичних центрів для збору й передачі в Україну гуманітарних вантажів.

«У вас тут був свій фронт – фронт гуманітарної допомоги. І поки наші героїчні бійці захищали нашу незалежність на лінії фронту, ви давали прихисток дітям і сім’ям, які потребували цього. Хочу вам подякувати за цю допомогу й за це розуміння», – наголосив Володимир Зеленський.

Президент зазначив, що солідарність і підтримка польського суспільства допомогли Україні вистояти в протидії агресії Росії. Глава держави висловив очікування, що Польща стане ключовим партнером у відновленні України, а місцева влада й бізнес активно долучаться до цього процесу.

Зі свого боку Прем’єр-міністр Польщі зазначив, що прикордонні польські міста прийняли велику кількість українців, котрі рятувалися від війни. За його словами, поляки від щирого серця надавали необхідну допомогу громадянам України.

Володимир Зеленський вручив мерам Жешува, Перемишля, Любліна й Хелма почесні відзнаки «Місто-рятівник», якими їхні міста відзначені за гуманізм, милосердя й солідарність з українським народом, всебічну допомогу громадянам України, котрі вимушено залишили батьківщину внаслідок російської агресії, а також вагому підтримку України в захисті її незалежності й суверенітету.

Глава держави також вручив орден князя Ярослава Мудрого V ступеня Почесному консулу України в Перемишлі Олександру Бачику, якого нагороджено за значні особисті заслуги у зміцненні міждержавної співпраці, підтримку суверенітету й територіальної цілісності України, вагомий внесок у популяризацію Української держави у світі.