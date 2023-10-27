Володимир Зеленський зустрівся з міністром оборони Данії

Президент України Володимир Зеленський провів зустріч із міністром оборони Королівства Данія Троельсом Люндом Поульсеном, який прибув з візитом до нашої країни.

Глава держави висловив подяку уряду Данії на чолі з Прем’єр-міністром Метте Фредеріксен, а також усьому данському суспільству за потужну підтримку з перших днів повномасштабної російської агресії та теплий прийом українців.

«Ми високо цінуємо це. Звісно, нашим пріоритетом під час цієї війни є військова підтримка. Тому насамперед дякую вам за вже 12 пакетів допомоги, які посилюють нашу армію на полі бою», – зазначив він.

Володимир Зеленський також окремо відзначив взірцевий патронат Данії над відновленням Миколаєва та важливу підтримку з боку офіційного Копенгагена на шляху України до Європейського Союзу.

«Ми працюємо над завершенням виконання всіх семи рекомендацій Європейської комісії. І будемо дуже раді, якщо зможемо почати переговори про вступ до ЄС до кінця поточного року», – сказав Президент.

Основну увагу під час зустрічі було приділено питанням посилення українського неба сучасними винищувачами та новими системами протиповітряної оборони. Було обговорено співпрацю в межах авіаційної коаліції та тренування українських пілотів на літаках F-16, які Данія та інші партнери готуються передати Україні.

Окремо було відзначено ухвалення «Групою семи» на Вільнюському саміті НАТО Спільної декларації про підтримку України та висловлено готовність до початку переговорів нашої держави з країнами Північної Європи щодо отримання відповідних безпекових гарантій.

Наприкінці зустрічі Президент України вручив міністру оборони Данії орден «За заслуги» І ступеня, а державному секретарю з питань політики безпеки та операцій Міністерства оборони Данії Кесперу Хой-Єнсену – орден «За заслуги» ІІІ ступеня. Данських посадовців було нагороджено за вагомий особистий внесок у зміцнення міждержавної співпраці, підтримку державного суверенітету й територіальної цілісності України.